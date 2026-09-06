Uns comptes molt polèmics
El primer ministre francès, Sebastién Lecornu, prepara uns pressupostos marcats per les retallades, la pressió sobre la despesa social i una oposició disposada a tombar-les abans de les presidencials
Leticia Fuentes
El nou curs polític es presenta per al govern francès com un dels més complexos. Així les coses, mentre els partits escalfen motors per al que serà una de les campanyes electorals més complexes de la seva història, Sebastién Lecornu s’enfronta a la batalla del temps per tirar endavant uns polèmics pressupostos abans dels comicis del 2027.
Després d’organitzar dilluns passat un seminari amb tot el Govern per preparar la nova proposta econòmica amb aires de missió impossibles, Lecornu va sol·licitar "nous estalvis" per finançar ajudes als agricultors afectats per la sequera, que es preveu que provoqui en els mesos vinents un "col·lapse en la producció", segons va informar dijous l’entorn del primer ministre.
Aquestes mesures de suport s’obtindran mitjançant "estalvis en el pressupost actual", és a dir, a través de "cancel·lacions i congelacions de la despesa pública", tal com va explicar aquesta mateixa font per a l’agència AFP. Aquests fons se sumaran als 10.000 milions d’euros de finançament addicional ja promesos a diversos ministeris, com Defensa, Interior, Justícia, Educació, Investigació i Ecologia. Sense oblidar la pròrroga de les subvencions als combustibles i del bo energètic fins a finals de setembre, confirmat per la portaveu del Govern, Maud Bregeon.
Tot això passa en un moment crític per a l’economia francesa; amb un lent creixement en el primer trimestre de l’any, que fa gairebé impensable que el país pugui arribar a la previsió anual del 0,7%, l’augment dels tipus d’interès per sobre del 4%, fet que provoca un increment de la càrrega del deute del país, i el risc que el dèficit públic es descontroli, superant l’objectiu del 5% de PIB establert pel govern de Lecornu a principis del 2026.
Més retallades
L’oposició considera aquestes mesures una cortina de fum per al que realment prepara el govern, que no és altra cosa que, com ja va avançar el mateix primer ministre, una retallada de la despesa social, amb una "reforma real" de les baixes per malaltia, la retirada de certs medicaments "antics" i "obsolets" i, a més, la desindexació de les pensions per sota de la inflació.
Unes retallades a què els partits opositors ja han anunciat mesures contra aquests pressupostos. "Ho censurarem", va anunciar el líder insubmís, Jean-Luc Mélenchon. Una cosa que tampoc no descarta el partit d’Agrupació Nacional ni el Partit Socialista.
Davant el risc que el país no arribi a uns pressupostos abans de final d’any, fins i tot, ni tan sols abans de les eleccions presidencials, la portaveu del govern, Maud Bregeon, va afirmar que "seria inconcebible i irresponsable començar el 2027 sense un pressupost per al país", ja que sumiria el país en "una situació financera molt greu". Un discurs que va sonar més a un dard directe cap als socialistes, generant cert malestar al ser el partit que va negociar un acord de no censura contra el govern de Macron l’any passat, amb l’objectiu d’oferir una oportunitat d’estabilitat al país.
Enmig d’una onada de retallades, el govern va sol·licitar aquesta setmana als ministeris una retallada a les factures dels seus proveïdors de serveis digitals. Entre d’altres, els equips que estan dedicats al desenvolupament de la intel·ligència artificial.
El viceministre de Comptes Públics de França, David Amiel, va assenyalar que "l’aparició d’eines d’intel·ligència artificial generativa en les pràctiques de desenvolupament de software ha permès guanys substancials de productivitat al sector digital".
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