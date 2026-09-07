El CGPJ afronta cobrir places en el Suprem contra la corrupció
Un ampli sector dels vocals vol esperar a les jubilacions previstes el 2027 per mirar de negociar les designacions en bloc
La sala penal de l’alt tribunal s’encarrega d’investigar diputats, ministres i el president del Govern
La primera vacant no es va poder cobrir l’estiu de l’any passat per la falta de consens al si del Consell
L’òrgan de govern dels jutges va sol·licitar crear sis noves places de magistrats per a l’alt tribunal
Cristina Gallardo
La Sala Penal del Tribunal Suprem, competent no únicament per dictar doctrina, sinó per investigar i jutjar causes en què puguin estar implicats ministres, diputats i fins i tot presidents del Govern i autonòmics, ja té tres places vacants.
La primera està pendent de cobrir-se des del 2023, un any abans que es constituís l’actual Consell General del Poder Judicial (CGPJ), els membres del qual són qui han de fer aquests nomenaments. Al llarg del curs judicial, si no s’arriba a un consens per realitzar les designacions, les places lliures en aquest organisme, clau per la transcendència política de les seves decisions, seran sis.
Tot i que la primera de les places vacants es va convocar l’estiu passat, no hi va haver prou consens per cobrir-la, i ara que han augmentat les butaques lliures –que seran un total de quatre a finals de setembre– un ampli sector del Consell opta per esperar a les pròximes jubilacions previstes per abordar aquest tema de forma global. Altres vocals creuen que seria millor anar cobrint les baixes a mesura que es produeixen, per dissipar els dubtes sobre la politització de l’òrgan i contribuir a una percepció de més normalitat i objectivitat en l’elecció dels càrrecs.
La primera sortida va ser la del magistrat Miguel Colmenero el 13 d’abril del 2023, si bé aquesta plaça –per al torn de juristes de reconeguda competència– no va ser convocada fins al juliol del 2025, una vegada es va posar en marxa el nou Consell després del bloqueig polític per a la seva renovació. Des d’aleshores no s’ha abordat la qüestió de les vacants a la Sala Penal, tot i que aquest gener la Comissió de Qualificació de l’òrgan de govern dels jutges va aprovar una terna de 12 aspirants entre els quals hauran de triar.
L’acord és obligatori tenint en compte que cada sector compta amb deu vocals (tot i que un dels del bloc progressista, Carlos Hugo Preciado, de vegades s’ha desmarcat de la resta), i la norma exigeix almenys 13 vots per realitzar un nomenament. S’hi ha de sumar a la presidenta, Isabel Perelló, que pot desfer un eventual empat amb el seu vot de qualitat.
Preferències i vetos
En aquest moment, com ja va informar aquest diari, des del sector progressista es va alertar de la possible existència de vetos atès l’assenyalament públic d’una de les candidates preferides d’aquest sector, la catedràtica de Dret Penal de la Universitat Autònoma de Madrid Silvina Bacigalupo. Alguns mitjans de comunicació van informar llavors que aquesta acadèmica era la candidata favorita de la Moncloa, ja que va ser assessora del Govern de Pedro Sánchez, a la qual cosa se sumava la seva condició de cunyada de la vicepresidenta de la Comissió Europea i exministra Teresa Ribera i també el fet que havia assessorat el Govern de Sánchez.
Tampoc agradava al grup dels vocals designats a proposta del PP María de la Paz Lloria, catedràtica de Penal de la Universitat de València. Entre les preferències del sector més pròxim al PP destacava llavors Julio Banacloche (de Dret Processal a la Universitat Complutense de Madrid) i Alicia Gil (de Penal a la UNED). També s’apuntava a la capacitat de Norberto Javier de la Mata, catedràtic de Dret Penal de la Universitat del País Basc, i als fiscals Luis María Uriarte i Guillermo García-Panasco.
En tot cas, l’acord no va ser possible i el nombre de vacants va augmentar a finals de maig, quan el ple del Consell va acordar la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de la convocatòria de tres noves places a la Sala Penal de l’alt tribunal davant les jubilacions de Juan Ramón Berdugo (divendres 5 de setembre), Ángel Luis Hurtado (22 de juny) i Andrés Palomo (17 de juny).
Solució global
A aquestes jubilacions s’afegiran dues vacants més el 2027, quan compliran 72 anys –edat que suposa jubilació obligatòria– l’actual president de la sala, Andrés Martínez Arrieta (13 d’abril del 2027) i el magistrat i exfiscal general de l’Estat Julián Sánchez Melgar (19 de setembre).
EL PERIÓDICO va preguntar recentment a dos vocals del CGPJ sobre les vacants al Suprem. José Cargos Orga, del denominat sector conservador, va recordar que durant el seu primer any es van fer fins a 160 nomenaments "amb alt grau d’unanimitat", si bé són conscients que per al nou any judicial que s’inaugura al setembre els queda per afrontar les sales segona (penal) i tercera (contenciós-administratiu) del Suprem i la presidència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que es convocarà ben aviat.
"També ens hem trobat que es continuen produint jubilacions i ara tindrem l’oportunitat d’afrontar-ho manera global", va afegir Orga, una opinió diametralment oposada a la de la seva companya del sector progressista Algèria Queralt. "Una part del Consell que pensa que s’ha d’anar reemplaçant quan es produeixin les futures baixes ja previstes per als pròxims mesos, però jo crec que es poden fer a mesura que van sortint, ja que fa percebre amb més normalitat i objectivitat l’elecció d’aquests càrrecs", va indicar la vocal.
Crear més places
D’altra banda, el CGPJ va sol·licitar abans de l’aturada de l’estiu la creació de sis noves places de magistrat al Suprem. Concretament, dos en la del civil, dos per a la penal i dos per a la social.
La petició s’inclou en la resposta a un ofici del Ministeri de Justícia en relació amb el projecte de reial decret de creació de 500 unitats judicials corresponents a la programació del 2026 i d’adequació de la planta judicial. L’òrgan de govern dels jutges fins i tot proposa al ministeri de Félix Bolaños un calendari d’entrada en funcionament de les noves places en tres fases: 1 de gener, 1 de juny i 1 de novembre del 2027. n
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