Crisi migratòria
Les comunitats del PP rebutgen repartir els migrants de Ceuta perquè «legitima la invasió»
Per al president murcià, Fernando López Miras, l’única solució és «que tots retornin al seu país i, si són menors, molt més important ja que han d’estar amb la seva família»
Mariano Alonso Freire
Tancament de files. Els presidents autonòmics del PP que han acudit aquest dilluns a acompanyar el seu homòleg de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en un esmorzar informatiu de Nueva Economía Fórum a Madrid, s’han mostrat contraris al repartiment de menors migrants que es troben a la ciutat autònoma perquè, entre altres arguments, això «legitimaria la invasió» de finals de juliol, com va expressar el president de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras. No hi ha hagut fissures en això entre els sis caps de govern regional que van acompanyar Vivas, que va ser presentat a l’esdeveniment pel líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, en una cita on tots dos van tornar a manifestar-se en termes molt durs contra el Govern de Pedro Sánchez i contra el règim de Rabat, al qual no van dubtar a culpar de l’allau migratòria d’aquest estiu sobre la ciutat autònoma. També hi va ser present el president de la ciutat autònoma de Melilla, Juan José Imbroda.
López Miras ha remarcat que el repartiment de menors «no és la solució» perquè, segons el seu parer, no poden «legitimar una acció dirigida i teledirigida d’invasió».
Per al president murcià, l’única solució és «que tots retornin al seu país i si són menors, molt més important ja que han d’estar amb la seva família».
Per la seva banda, el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, va exposar dos arguments més: que «la Unió Europea ha advertit que no poden trepitjar la Península» i que «l’efecte crida seria immediat i enorme» si «aconsegueixen el seu objectiu, que és passar a territori de l’Europa continental».
Per al president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, el repartiment de menors migrants és un intent del Govern de «normalitzar aquesta situació», però no pot ser que «cada vegada que té una allau la distribueixi per tot Espanya sense més ni més».
«El que Galícia no acceptaria en cap cas és un repartiment a la carta, un repartiment injust, sense planificació, sense finançament, excloent les comunitats autònomes que pressionin el Govern per no entrar en aquesta distribució i que el Govern es deixa pressionar per interessos polítics», ha afegit.
El president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha opinat que no es pot solucionar el problema generant un problema en altres comunitats autònomes: «Això és repartir el problema».
«No és un problema d’immigració, és un problema per una invasió i, per tant, ha de tenir un altre tracte», ha apuntat.
Finalment, el president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha considerat que «l’arrel del problema és la invasió», «un atac a les nostres fronteres», per la qual cosa «el que cal fer és eliminar al més aviat possible aquesta invasió i aquest atac, tornant tots els migrants per on han vingut».
Per la seva banda, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no va atendre a diferència dels seus homòlegs els mitjans de comunicació a la seva arribada al cèntric hotel de la capital on es va celebrar l’esmorzar informatiu, si bé va intervenir breument en el col·loqui amb Vivas, per deixar clara tant la seva oposició a aquest repartiment dels menors migrants com la crítica al Govern per considerar que cedeix davant Rabat. La també líder del PP de Madrid es va preguntar, fins i tot, «què es pretenia» o «què es pretén en el futur» i va arribar a citar Gibraltar o les illes Canàries, així com la possible existència de gihadistes entre els que van entrar de manera irregular per la frontera sud espanyola procedents del Marroc.
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