Guerra a l’est europeu
Els emissaris de la Casa Blanca a Kíiv miren de reactivarla iniciativa de pau
Zelenski adverteix que "la guerra continuarà" i Washington busca un avenç en les negociacions abans no arribi l’hivern
María Mondéjar
Cinc anys després de l’inici de la guerra a Ucraïna, la pau encara és un horitzó llunyà. Fins ara, malgrat la mediació dels Estats Units i el pla de 20 punts per posar fi a les hostilitats que Washington va elaborar al febrer, Moscou i Kíiv mantenen posicions allunyades sobre les condicions per arribar a un alto el foc. En aquest context, l’arribada dels emissaris de la Casa Blanca, Steve Witkoff i Jared Kushner, a Kíiv després d’haver-se reunit amb Vladímir Putin a Moscou durant més de tres hores han revifat les negociacions.
"Donem la benvinguda a Kíiv als representants del president dels Estats Units, Steve Witkoff i Jared Kushner", va indicar l’Oficina de la Presidència d’Ucraïna en el seu compte oficial de Telegram. "Continuem amb una estreta coordinació sobre els pròxims passos per posar fi a la guerra", va assenyalar. En la seva primera parada, els enviats nord-americans haurien presentat al president rus una proposta de pau durant la visita a Moscou, tot i que de moment es desconeix si es tracta d’un nou document o de la mateixa proposta que ja van plantejar a les dues parts al febrer.
Witkoff i Kushner van arribar amb tren a Kíiv, davant la impossibilitat de viatjar amb avió a causa del tancament de l’espai aeri ucraïnès, que es manté inoperatiu des del febrer del 2022 per la guerra. Quan van arribar a la capital, els emissaris nord-americans van ser rebuts per l’equip negociador ucraïnès al complet; és a dir, el cap de gabinet, Kirilo Budànov; el cap del servei d’intel·ligència exterior, Rustem Umérov; el líder del partit oficialista Servidor del Poble al Parlament, David Arakhàmia, i el primer vicecap de l’Administració Presidencial, Serhí Kislítsia. Tot seguit, la comitiva nord-americana s’ha desplaçat fins a la plaça de Sofia, on ha sigut rebuda pel president ucraïnès, Volodímir Zelenski.
Primer viatge a Kíiv
Es tracta de la primera visita de l’enviat especial del president nord-americà, Donald Trump, i del seu gendre a Kíiv des que l’inquilí de la Casa Blanca va assumir el seu segon mandat. Fins ara els dos negociadors havien fet cap unes quantes vegades a Moscou, però en canvi no ho havien fet a la capital ucraïnesa, de manera que el mateix Zelenski i el seu equip de govern s’havien hagut de desplaçar sempre als EUA o a altres països.
L’última reunió entre l’equip de Zelenski i els emissaris nord-americans va tenir lloc a finals de març a Miami (Florida), si bé el mateix president ucraïnès també s’ha reunit al juliol dos cops amb Trump, en el marc de la cimera de l’OTAN i al Despatx Oval. El diàleg de pau, però, fa més de sis mesos que està estancat a causa de la guerra dels EUA amb l’Iran i també de la impossibilitat d’acostar posicions entre Rússia i Ucraïna.
Durant la conversa amb Zelenski, de tres hores, Kushner va assegurar que el president nord-americà, Donald Trump, vol no només posar fi a la guerra sinó també crear les condicions per a una pau duradora a Ucraïna, segons recull l’agència UNIAN. Així mateix, el gendre de Trump va afegir que els futurs acords haurien de fer impossible una nova guerra i donar a Ucraïna l’oportunitat de posar al servei del desenvolupament del país la força i l’enginy demostrats durant els anys de guerra.
Negociar a dues bandes
El líder ucraïnès hauria informat durant la seva reunió amb els nord-americans sobre els preparatius per a Kíiv per afrontar les operacions militars durant els pròxims mesos d’hivern, d’acord amb la informació facilitada per Axios, que cita una font pròxima a la trobada. Segons el mateix mitjà, però, els representants nord-americans van assegurar que busquen un avenç en les negociacions abans no arribi l’hivern.
Al final de les converses bilaterals, Zelenski va anunciar que s’unirien a les negociacions representants europeus, entre ells assessors de seguretat nacional del Regne Unit, França i Alemanya. "El pròxim assalt de la conversa, amb els Estats Units i els països E3: el Regne Unit, França i Alemanya", va confirmar el president ucraïnès.
De moment, la visió des de Kíiv és de continuïtat. En una roda de premsa posterior a les converses del 6 de setembre, Zelenski va assenyalar que la recent iniciativa de pau no sembla conduir a un final de la guerra en el futur pròxim. "Si la guerra continua –i preveiem que la guerra continuarà– comptem en bona part amb el paquet d’ajuda d’hivern", va assenyalar el president als periodistes. Malgrat l’absència d’avenços significatius, Zelenski va destacar que la represa de les negociacions diplomàtiques constitueix, per si mateixa, un pas positiu.
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