Crisi a Ceuta
Feijóo i Vivas assenyalen el Marroc com a responsable i acusen Sánchez de tenir preparada «algun tipus de cessió»
Juan Jesús Vivas i Alberto Núñez Feijóo denuncien la situació a Ceuta i qüestionen la postura del Govern davant el Marroc durant un fòrum celebrat aquest dilluns a l’Hotel Four Seasons
Mariano Alonso Freire
El president de Ceuta i el líder del Partit Popular (PP), Juan Jesús Vivas i Alberto Núñez Feijóo, van assenyalar aquest dilluns amb més nitidesa i cruesa que mai el Marroc com a responsable de la crisi a la ciutat autònoma, i van elevar el to contra Pedro Sánchez per «no haver estat a l’altura», en paraules de Vivas, o fins i tot per tenir preparada «algun tipus de cessió» a Rabat, com va asseverar Feijóo. Tots dos van protagonitzar el fòrum Nueva Economía Fórum en un atapeït saló de l’Hotel Four Seasons, en ple centre de Madrid, i amb l’assistència de fins a set presidents autonòmics, entre altres autoritats, inclosa una representant del Govern central, la secretària d’Estat de Política Territorial, Miryam Álvarez, que va escoltar des de la seva cadira en l’esdeveniment una allau de crítiques a Sánchez i aplaudiments i crits de joia per a Vivas.
Vivas, el protagonista principal de l’esmorzar informatiu en el qual va ser presentat pel seu cap de files, va ser clar: «Estic convençut que darrere del cop hi ha el Marroc». A meitat del llarg col·loqui, el moderador va oferir el micròfon al president de Melilla, Juan José Imbroda, també present, que des de la seva taula no li va anar al darrere en contundència al seu homòleg. Imbroda, sense esmentar expressament Sánchez, va posar el crit al cel pel fet d’haver tingut a veure «un senyor banyant-se a les Canàries» durant la crisi, cosa que va qualificar com «un gran plantofada» per als espanyols. Fortament ovacionat, el president de Melilla va acusar l’Executiu d’emprendre «una campanya contra el president Vivas», i va assenyalar que a la Moncloa hi ha hagut «mala fe o una altra cosa».
La severitat amb el Govern central va presidir tot l’esmorzar, des de la presentació inicial de Feijóo, que va enaltir Vivas com un «home d’Estat» que hauria exercit aquest estiu un «lideratge moral» amb «molta energia per no callar davant el Govern». Tot això en contraposició, segons el líder de l’oposició, a un Govern, el del PSOE i Sumar, «que ha perdut la seva dignitat» i al qual segons el seu criteri la crisi iniciada després de l’allau migratòria dels últims dies de juliol, ha quedat «noquejat».
A més del president de Melilla, el moderador de Nueva Economía Fórum també li va oferir la paraula, com a amfitriona, a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un saló on també hi havia l’alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almedia i cinc presidents autonòmics més, tots del PP: Juan Manuel Moreno (Andalusia), Alfonso Rueda (Galícia), Alfonso Fernández Mañueco (Castella i Lleó), Juan Francisco Pérez Llorca (País Valencià) i Fernando López Miras (Múrcia). Ayuso, que en nom seu i en el de Martínez-Almeida li va mostrar a Vivas la solidaritat dels madrilenys, es va preguntar en veu alta «què es pretenia» i «què es pretén a futur», en una intervenció en què va esmentar Gibraltar, a les Canàries, i al «gihadisme». «Això és molt preocupant, perquè aquí hi haurà molt més».
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