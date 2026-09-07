La fiscal Anticorrupció acusa Zapatero de "tergiversar dades"
L’expresident de Plus Ultra Julio Martínez Sola declara avui com a investigat després d’implicar l’excap del Govern
Tono Calleja Flórez
La fiscal d’Anticorrupció Elena Lorente va presentar el 27 de juliol un escrit davant José Luis Calama, el jutge que investiga l’expresident del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, en què acusa l’advocat que representa en la causa l’expresident del Govern d’alterar dades per mirar de dinamitar les indagacions que es desenvolupen a l’Audiència Nacional.
"En aquesta recerca de la nul·litat, introdueix com a motius d’aquest recurs també dades tergiversades sobre la inadmissió de la denúncia inicial del fiscal. No fa al cas aquesta argumentació de la defensa al recórrer el que recorre, però és oportú rebatre les errades asseveracions que aquesta formula: la denúncia del fiscal del 21 d’octubre del 2024 es va presentar al mateix temps que en un altre escrit de la mateixa data el fiscal va sol·licitar les entrades i registres que requerien França i Suïssa", recorda la fiscal.
D’aquesta manera, responia la fiscal al recurs que va interposar el 26 de juny l’advocat de Zapatero en què demanava a Anticorrupció que indiqués "la resolució judicial motivada que va autoritzar i va habilitar l’anàlisi del contingut dels dispositius que es van confiscar per complir l’ordre europea d’investigació i la comissió rogatòria internacional" de França i Suïssa, respectivament. També reclamava que Lorente confirmés "amb quina cobertura i, si escau, amb quina autorització de les autoritats emissora i requeridora s’ha fet servir aquest material en aquest procediment".
Documents ocults
Però l’estratègia del lletrat de Zapatero ha revoltat la responsable d’Anticorrupció, que considera que la defensa de l’expresident "pretén un requeriment a la fiscalia amb la velada relliscada de l’existència de documents ocults en aquesta seu. Resulta intolerable aquest to quan el contingut íntegre de les diligències d’investigació ha sigut remès al jutjat", lamenta Lorente, que prossegueix en la queixa. "Tampoc és acceptable qüestionar que el fiscal hagi pogut examinar la còpia que li va ser lliurada per les autoritats requeridores de cooperació internacional. Suggerir una impossibilitat del Ministeri Fiscal a aquest accés implica posar en dubte els fonaments de la cooperació internacional".
A més, la fiscal considera que "és categòricament falsa l’afirmació que el fiscal lliurés cap dispositiu intervingut en les entrades practicades a instàncies de França i Suïssa directament a la UDEF". Per això, per a Lorente és evident que per mitjà d’aquest recurs la defensa busca "arribar a una nul·litat d’actuacions, amb un incident que no ha sigut admès a tramitació, perquè no va recórrer dins el termini i en la forma escaient"", quan "curiosament la defensa de Santiago Fernández Lena sí".
"Extravagant"
Anticorrupció recorda que per repartiment el cas va recaure en el Jutjat Central d’Instrucció número 2 de l’Audiència Nacional: "Això ho calla la defensa, aprofitant amb el seu buscat silenci sobre aquests punts, per dir, en l’últim apartat del seu recurs, que el fiscal "sabia que necessitava una autorització judicial d’accés als dispositius", un raonament que Lorente qualifica d’"extravagant". L’escrit de la fiscal ha convençut el jutge Calama, que va rebutjar la petició de Zapatero.
El jutge Calama reinicia avui els interrogatoris amb les compareixences de l’expresident de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, i del seu ex número dos, Roberto Roselli. Tots dos directius van defensar en els seus escrits respectius que l’aerolínia va pagar "elevades quantitats de diners" a Julio Martínez, presumpte testaferro de Zapatero, per la presumpta mediació de l’exlíder socialista en la concessió del rescat a Plus Ultra de 53 milions que el Govern va concedir a l’aerolínia.
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