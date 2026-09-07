Renovació a la cúpula judicial
L’Audiència Nacional recolza els seus jutges que aspiren a anar al Suprem
Entre els candidats hi ha magistrats que han participat en els casos Gürtel i Púnica, així com un exconseller d’Isabel Díaz Ayuso
Entre els set jutges que pretenen ocupar una de les places de l’alt tribunal només hi ha una dona
Tono Calleja Flórez
La Sala de Govern de l’Audiència Nacional ha recolzat la candidatura al Tribunal Suprem de set dels seus magistrats, segons consta a l’acta de la reunió del 28 de juliol, a la qual ha tingut accés aquesta redacció. En concret, han informat a la Secció de Qualificació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) dels magistrats Vicente Manuel Rouco Rodríguez, Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, José Ricardo Juan de Prada Solaesa, Eloy Velasco Núñez, Enrique López López, María Dolores Hernández Rueda i Joaquín Delgado Martín.
"Tots els magistrats i la magistrada exerceixen i han exercit satisfactòriament i amb dedicació adequada" les seves funcions jurisdiccionals "des que es van incorporar, tant en les seves destinacions definitives com en les diferents mesures de reforç o recolzament que han exercit, sense que consti nota desfavorable en el seu expedient personal ni que hagin sigut sancionats per la Sala de Govern de l’Audiència Nacional", diu l’acord, el ponent del qual és el president de l’Audiència Nacional, Juan Manuel Fernández Martínez.
El president ha recolzat els set magistrats després que el 27 de juliol rebés per correu una comunicació de la Secció de Qualificació del Consell General del Poder Judicial "per la qual s’interessava de la Sala de Govern de l’Audiència Nacional l’emissió d’un informe d’aquests aspirants a la provisió de tres places per a la Sala Segona del Tribunal Suprem".
Àmplia experiència de tots
Vicente Manuel Rouco Rodríguez és el magistrat més antic dels set, ja que té el número 71. Va ser durant dues dècades president del Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa, càrrec que va abandonar el 2025 per traslladar-se a la Sala d’Apel·lacions de l’Audiència Nacional.
El següent en l’escalafó de jutges és el magistrat de la Sala Penal de l’Audiència Nacional Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez (número 189). El desembre del 2024 va ser un dels aspirants a presidir la mateixa Audiència Nacional, càrrec que no va aconseguir. La Secció Tercera en la qual exerceix la seva feina és l’encarregada dels recursos de causes tan rellevants com el cas Zapatero, en la qual està investigat l’expresident del Govern socialista.
El número 268 és el magistrat José Ricardo Juan de Prada Solaesa, que està adscrit a la Secció Primera de la Sala Penal de l’Audiència Nacional. Va ser un dels magistrats que va redactar la sentència principal del cas Gürtel, en la qual el PP va ser condemnat com a partícip a títol lucratiu. Anys després va ser recusat i apartat del tribunal que va jutjar el cas de la caixa B de la formació política conservadora.
"Caixera de Mercadona"
Eloy Velasco Núñez (531 en l’escalafó) és magistrat de la Sala d’Apel·lació de l’Audiència Nacional. Igual com Gutiérrez Gómez, va ser candidat a presidir l’Audiència Nacional, però no va obtenir el càrrec. Va ser l’instructor dels casos Púnica i Lezo, entre d’altres, sobre presumpta corrupció d’excàrrecs del PP. Aquest partit polític governava al País Valencià mentre el mateix Velasco va ser director general de Justícia de la Generalitat (1995 i 2003).
El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va arxivar el febrer passat l’expedient disciplinari que va obrir a aquest jutge a conseqüència d’una falta greu de desconsideració cap a l’eurodiputada de Podem i exministra d’Igualtat, Irene Montero, a qui va criticar per promoure la llei del només sí és sí. En concret, va assegurar que Montero, "des de la seva caixa de Mercadona" no podia "donar lliçons als altres".
Enrique López (532) tampoc va aconseguir ser president de l’Audiència Nacional. Va ser conseller de la Presidència, Justícia i Interior de la Comunitat de Madrid entre el 21 de juny del 2021 i el 26 de juny del 2023, amb Isabel Díaz Ayuso de presidenta. Va abandonar aquest lloc per reincorporar-se a la Sala d’Apel·lacions. El ple de la Sala Penal de l’Audiència Nacional va estimar la recusació que es va plantejar contra ell i el va apartar del tribunal que va jutjar la coneguda com a Època l del cas Gürtel.
La cap de la inspecció
La magistrada de la Sala Penal María Dolores Hernández Rueda, que és la número 722 en l’escalafó, és l’única dona que des de l’Audiència Nacional aspira al Tribunal Suprem. El 18 de desembre del 2024 el ple del Consell General del Poder Judicial va nomenar Hernández Rueda cap del Servei d’Inspecció.
L’últim en l’escalafó (908) dels set candidats destinats a l’Audiència Nacional és el magistrat Joaquín Delgado Martín, de la Secció Segona de la Sala Penal. És expert en justícia digital i intel·ligència artificial.
Subscriu-te per seguir llegint
- La mestra del Bages que va ensenyar a llegir el seu avi (abans d’entrar el Govern)
- Marc Miravitlles, pneumòleg: 'Ningú s’atreviria a beure aigua bruta, no obstant cada dia respirem aire brut
- Crim de Manresa: amics de la víctima que van tenir els sospitosos a les aules
- Els Mossos escorcollen el domicili d'un dels dos menors detinguts per la mort de Carles Vilajosana, a Manresa
- Sor Lucía Caram: 'No m'avergonyiré mai de tenir un banc d'aliments ni de donar oportunitats de formació i inserció
- Albert López i Marisol Hosta, guanyadors del Joc de Cartes amb La cuina d'en Tikus
- L'expilot Toni Elías plora la mort de Carles Vilajosana: 'Deixa un buit impossible d’omplir
- La germana de Carles Vilajosana Arocas, la víctima de l'homicidi de Manresa, assegura al funeral que portarà el cas al Parlament 'i més enllà. Arribaré fins on calgui