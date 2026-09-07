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El mercat de fitxatges

La presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló.

La presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló. / Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

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Joan López Alegre

Des que el govern ha fet seva la idea que hi ha lawfare i que oposició política i cúpula judicial són el mateix, es presta més atenció al perfil dels jutges que al mercat de fitxatges futbolístic.

L’Audiència Nacional ha proposat set magistrats per a tres places al Suprem. És el pas previ a una designació en què les associacions judicials pacten en una espècie de torns judicials. Entre els candidats, la comissió de qualificació n’assenyalarà tres com a primus inter pares, però és segur que el PSOE defensarà De Prada, clau en la condemna de la Gürtel, i el PP a Velasco i Enrique López, ex alts càrrecs a la Comunitat Valenciana i Madrid respectivament. Els que siguin finalment elegits no és una cosa menor ja que els magistrats recalaran a la sala del Suprem que porta assumptes penals. Els casos de corrupció en curs fan que els que ocuparan aquestes places hagin de ser escanejats en detall.

Isabel Perelló va arribar a la presidència del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) avalada pel govern, però l’ofensiva d’aquest contra la independència judicial l’ha obligat a plantar-se una vegada rere l’altra. Perelló i Carlos H. Preciado en més d’una ocasió han desertat de la seva inicial adscripció al bloc progressista per recolzar tesis del bloc conservador, així que les designacions són una incògnita.

És obvi que per arribar al Suprem és millor tenir bons padrins, a Génova o Ferraz, que una dilatada trajectòria judicial. El govern segueix l’estela de Trump i pretén una submissió incondicional de la judicatura. Tot el que no siguin nomenaments estil Conde Pumpido serà considerat des de la Moncloa un brot d’ultradretans. Des de l’oposició avui es demana una independència que després, una vegada s’instal·lin en el govern, no veuran tan necessària.

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