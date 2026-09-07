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Abans de les legislatives del 23 de setembre

Partits marroquins reclamen les dues ciutats autònomes espanyoles

Vista aèria de Ceuta, que va passar de Portugal a Espanya i és objecte de desig del Marroc des de fa segles.

Vista aèria de Ceuta, que va passar de Portugal a Espanya i és objecte de desig del Marroc des de fa segles. / El Periódico

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El Periódico

Madrid

Dos partits marroquins de l’oposició parlamentària van reivindicar aquest cap de setmana "els drets històrics" del Marroc sobre Ceuta i Melilla durant els seus mítings electorals. Per contra, el primer secretari de la Unió Socialista de Forces Populars (USFP), Driss Lachgar, es va desmarcar d’aquest to i va cridar a actuar amb responsabilitat per evitar un deteriorament de les relacions amb Espanya avisant a més que el discurs d’algunes formacions podria acabar afavorint l’extrema dreta espanyola.

Les declaracions es van fer a dues setmanes de les eleccions legislatives marroquines, previstes per al 23 de setembre, i després que diversos dirigents hagin tornat a abordar la qüestió de les dues ciutats espanyoles del nord de l’Àfrica. El secretari general del Partit del Progrés i del Socialisme (PPS, excomunista), Nabil Benabdellah, va defensar durant una trobada dissabte amb militants a Driuch, a uns 75 quilòmetres de Melilla, que "tard o d’hora" ningú podrà negar, segons va dir, que Ceuta i Melilla són "dues ciutats marroquines ocupades".

Benabdellah va condemnar a més l’acte protagonitzat a Madrid per membres del grup d’extrema dreta Democracia Nacional, que van esquinçar una bandera marroquina davant el Congrés, i el va qualificar de "greu ofensa" contra els marroquins. No obstant, el dirigent del PPS va demanar evitar accions que generin "divisió" i "conflicte" entre els pobles marroquí i espanyol.

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També des de l’oposició, el secretari general del Moviment Popular (MP, partit d’orientació berberista), Mohamed Ouzzine, va reclamar una disculpa oficial per l’incident de la bandera i va recordar en un míting dissabte a Salé, a prop de Rabat, el que va considerar els "legítims drets històrics" del Marroc sobre Ceuta i Melilla, afirmant que la qüestió "no és conjuntural ni una carta electoral", sinó un assumpte "profundament arrelat en la consciència dels marroquins".

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