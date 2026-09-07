Abans de les legislatives del 23 de setembre
Partits marroquins reclamen les dues ciutats autònomes espanyoles
El Periódico
Dos partits marroquins de l’oposició parlamentària van reivindicar aquest cap de setmana "els drets històrics" del Marroc sobre Ceuta i Melilla durant els seus mítings electorals. Per contra, el primer secretari de la Unió Socialista de Forces Populars (USFP), Driss Lachgar, es va desmarcar d’aquest to i va cridar a actuar amb responsabilitat per evitar un deteriorament de les relacions amb Espanya avisant a més que el discurs d’algunes formacions podria acabar afavorint l’extrema dreta espanyola.
Les declaracions es van fer a dues setmanes de les eleccions legislatives marroquines, previstes per al 23 de setembre, i després que diversos dirigents hagin tornat a abordar la qüestió de les dues ciutats espanyoles del nord de l’Àfrica. El secretari general del Partit del Progrés i del Socialisme (PPS, excomunista), Nabil Benabdellah, va defensar durant una trobada dissabte amb militants a Driuch, a uns 75 quilòmetres de Melilla, que "tard o d’hora" ningú podrà negar, segons va dir, que Ceuta i Melilla són "dues ciutats marroquines ocupades".
Benabdellah va condemnar a més l’acte protagonitzat a Madrid per membres del grup d’extrema dreta Democracia Nacional, que van esquinçar una bandera marroquina davant el Congrés, i el va qualificar de "greu ofensa" contra els marroquins. No obstant, el dirigent del PPS va demanar evitar accions que generin "divisió" i "conflicte" entre els pobles marroquí i espanyol.
També des de l’oposició, el secretari general del Moviment Popular (MP, partit d’orientació berberista), Mohamed Ouzzine, va reclamar una disculpa oficial per l’incident de la bandera i va recordar en un míting dissabte a Salé, a prop de Rabat, el que va considerar els "legítims drets històrics" del Marroc sobre Ceuta i Melilla, afirmant que la qüestió "no és conjuntural ni una carta electoral", sinó un assumpte "profundament arrelat en la consciència dels marroquins".
- La mestra del Bages que va ensenyar a llegir el seu avi (abans d’entrar el Govern)
- Marc Miravitlles, pneumòleg: 'Ningú s’atreviria a beure aigua bruta, no obstant cada dia respirem aire brut
- Crim de Manresa: amics de la víctima que van tenir els sospitosos a les aules
- Els Mossos escorcollen el domicili d'un dels dos menors detinguts per la mort de Carles Vilajosana, a Manresa
- Sor Lucía Caram: 'No m'avergonyiré mai de tenir un banc d'aliments ni de donar oportunitats de formació i inserció
- Albert López i Marisol Hosta, guanyadors del Joc de Cartes amb La cuina d'en Tikus
- L'expilot Toni Elías plora la mort de Carles Vilajosana: 'Deixa un buit impossible d’omplir
- La germana de Carles Vilajosana Arocas, la víctima de l'homicidi de Manresa, assegura al funeral que portarà el cas al Parlament 'i més enllà. Arribaré fins on calgui