Apunt
El que està per arribar
Rosa Paz
El nomenament de magistrats del Tribunal Suprem per part del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) no ha sigut mai una tasca pacífica i, pel que s’ha vist fins ara, li ha faltat moltes vegades la imparcialitat que requereix. N’hi ha prou amb recordar aquell whatsapp que el 2018 va enviar el llavors portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, als seus 146 senadors per explicar-los com, amb l’acord al qual s’havia arribat amb els socialistes en el Govern, l’elecció de Manuel Marchena com a president del Suprem els permetria controlar la Sala Segona per la porta del darrere. Aquesta Sala Segona, la del Penal, és la que després va condemnar més d’una desena d’anys de presó als líders del procés, la mateixa que s’ha oposat a la llei d’amnistia que, a iniciativa del Govern, va ser aprovada per les Corts Generals, i la que va inhabilitar sense proves determinants el fiscal general de l’Estat per la filtració d’un correu de l’advocat de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Aquella indiscreció de Cosidó va trencar un acord tancat i va retardar cinc anys la renovació del CGPJ.
Ara, quan les sospites d’utilització de la justícia amb finalitats polítiques i partidistes, l’anomenat lawfare, s’han estès com la pólvora entre la ciutadania, abordar la renovació de diversos magistrats precisament de la Sala Segona sembla una tasca complexa. Malgrat que el CGPJ es va acabar renovant amb un equilibri del 50% de conservadors i progressistes, tot i que finalment ha acabat inclinant-se cap a la dreta. Fa mesos que l’òrgan de govern dels jutges intenta, sense èxit, designar un substitut per a algun dels magistrats del Suprem que ja s’han jubilat i, tot i que fins ara no han transcendit grans baralles internes, n’hi ha. S’acosten, per tant, noves disputes en el poder judicial que, sumades a la concessió de l’amnistia a Carles Puigdemont per part del Constitucional, davant la negativa del Suprem a aplicar-la, i a la intenció d’alguns partits de transferir les batalles polítiques als tribunals, auguren una més que turbulenta tardor judicial.
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