Plus Ultra ‘va colar’ en la pandèmia la filla petita de Chávez en un avió a Caracas
"Busqueu la fórmula perquè passi d’incògnit. De tota manera, els que volen amb ella són afins", va assenyalar el 2020 l’expresident de l’aerolínia rescatada
Tono Calleja Flórez
L’expresident de Plus Ultra Julio Martínez Sola va colar d’"incògnit" en la pandèmia la filla petita d’Hugo Chávez, Rosinés, en un avió des de Madrid amb destinació a Caracas, segons consta en els missatges del telèfon de qui va ser màxim accionista de l’aerolínia Rodolfo Reyes, que l’agència dels Estats Units Homeland Security Investigations (HSI) va aportar el 18 de març del 2026 a la UDEF.
"Porta la dona en el 600 amb els sabres. Així ve tota sola", ordena Reyes a l’expresident de Plus Ultra Julio Martínez Sola el 3 de juliol del 2020, data en què la companyia aèria reprenia els vols des de Barajas a Maiquetía, l’aeroport de Caracas, la capital veneçolana. El "600" es refereix al model d’avió Airbus A340-600, una aeronau de llarg abast que la companyia va incorporar el 2019 a la seva flota per a les rutes internacionals.
"Ara parlo amb en Jesús. Busqueu la fórmula que passi d’incògnit. De tota manera els que volen amb ella són afins", diu Martínez Sola a Rodolfo Reyes, que respon: "Com que hi haurà gent protestant. No necessitem aquesta foto. Que faci check in a la T1" de l’aeroport de Barajas, a Madrid.
Passaport diplomàtic
"Estic solucionant", completa Martínez Sola, que uns quants minuts després remet a Rodolfo Reyes una fotografia del passaport diplomàtic de Rosinés Chávez Rodríguez: "A en Jesús no li han sol·licitat res d’especial. Anirà en primera. I nosaltres la passarem d’incògnit, o el més possible", precisa. "No hauríem de tenir problemes", respon Rodolfo Reyes.
L’endemà Martínez Sola, després d’haver compartit una imatge, confirma a Rodolfo Reyes que la filla de l’expresident veneçolà havia pogut entrar a l’avió: "Allà hi van els sabres, la filla, els xoriços de Raif, l’okupa, etc.".
El 2016 la filla menor de l’expresident veneçolà se’n va anar a París a estudiar. El març del 2024 l’expresident veneçolà Nicolás Maduro va nomenar la filla menor de Chávez presidenta de l’Institut Nacional de Parcs.
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