Retornats al Marroc 21 migrants per apedregar militars a Ceuta
Als estrangers implicats se’ls va permetre triar entre tornar al seu país o prestar declaració davant el jutge de torn, i tots van optar per tornar
Tono Calleja Flórez
Un total de 21 ciutadans marroquins han sigut tornats al seu país d’origen després d’apedregar aquest dissabte a la nit membres d’una patrulla de les Forces Armades que estaven realitzant treballs de vigilància a la zona de la platja El Trampolí de Ceuta, segons informen a aquesta redacció fonts de la Guàrdia Civil.
Els agents de l’institut armat van acudir al lloc dels fets després de l’avís del regiment militar número 7 de Ceuta, que va alertar que un grup de migrants els estava apedregant. La Guàrdia Civil va intervenir identificant els implicats que de manera voluntària van tornar al Marroc. Se’ls va donar a triar entre retornar voluntàriament al Marroc o prestar declaració davant el jutjat corresponent, al no tenir antecedents penals, i tots van optar per tornar al seu país, especifiquen les esmentades fonts. L’aldarull va quedar resolt sense que es produïssin danys materials ni personals.
Els fets van tenir lloc en una de les zones més afectades després de l’entrada massiva de juliol, com són El Trampolí i Benítez (contigues entre si) durant la matinada de dissabte a diumenge. Els immigrants van aprofitar que estaven en una posició de certa altura per apedregar la patrulla de l’Exèrcit.
Agents de l’autoritat
L’Associació de Tropa i Marineria Espanyola (ATME) ha denunciat aquest diumenge a les xarxes socials aquest succés i ha lamentat que es repeteixi per tercera vegada en deu dies.
ATME ha assegurat que aquests successos contra les Forces Armades s’estan repetint "perquè no estan investits de prou autoritat per poder exercir la seva feina d’una manera eficaç i contundent" i ha exigit "de manera immediata" el reconeixement com agents de l’autoritat i professió de risc.
Manifestació a Ceuta
D’altra banda, al voltant de 500 persones s’han manifestat aquest diumenge a Ceuta contra la gestió del Govern davant la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des del 30 de juliol i per demanar "mesures reals, solucions i expulsió", així com per exigir que es garanteixi la seguretat i els drets dels menors ceutins de cara a l’inici del curs escolar, informa Europa Press.
En concret, els manifestants, abillats amb banderes d’Espanya i de Ceuta i sota els lemes ‘Demanem solucions i expulsió’ i ‘pels nens de Ceuta’, han demanat la dimissió del delegat del Govern a la ciutat autònoma, Miguel Ángel Pérez Triano, així com que es garanteixi la seguretat en escoles perquè els menors puguin tornar als centres educatius aquesta setmana. Els concentrats han llançat proclames com a "invasors, expulsió" o "Delegat dimissió", al marge d’altres com "els nostres nens volen llibertat".
La protesta ha arrencat cap a les 12.00 hores davant la seu de la Delegació del Govern a la ciutat autònoma, a la plaça dels Reis, amb l’himne d’Espanya i càntics com "Ceuta no es ven". Així mateix, ha tingut lloc la lectura de dos manifestos per part dels convocants, el Fòrum Ciutadà d’Ajuda a Ceuta i Melilla i diverses associacions i confederacions de mares i pares d’alumnes.
Una vegada concloses les lectures, s’ha fet un minut de silenci en memòria de les víctimes mortals de l’entrada massiva donant l’esquena a la seu de la Delegació del Govern.
Més tard, els manifestants han partit cap a la frontera de Ceuta amb el Marroc, a El Tarajal, en una marxa sense incidents al crit d’"invasors, expulsió". Una vegada a El Tarajal, els protestants han fet una seguda pacífica i s’ha procedit de nou a lectura del manifest.
Viatge de la ministra
La setmana passada, la Junta Local de Seguretat ceutina va establir un pla de seguretat per garantir a les famílies que els seus fills puguin anar aquest dimarts als centres educatius de forma segura. A més, el secretari d’Estat d’Educació, Abelardo de la Rosa, va avançar que el Ministeri va proposar que hi hagi acompanyament policial a les diferents rutes escolars i a les entrades i sortides dels centres i un reforç de la seguretat als voltants durant les tardes i les nits perquè no entri personal no autoritzat en aquests edificis.
Així mateix, va anunciar que Educació implementarà als centres "un pla d’intervenció perquè l’alumnat que més pot estar patint aquesta situació pugui integrar-la, pugui digerir i minimitzar el seu efecte psicològic". Coincidint amb l’inici de les classes, la ministra d’Educació, Milagros Tolón, viatjarà a Ceuta.
Aquest diumenge hi ha hagut un nou encreuament d’acusacions entre el Govern i el principal partit de l’oposició. Mentre el ministre Óscar Puente ha assegurat que el president ceutí, Juan Jesús Vivas, ha "oblidat el seu paper institucional" per convertir-se en "un mer peó de Feijóo", la vicesecretària de Sanitat i Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha carregat contra l’Executiu per "entossudir-se a imposar un campament" al port de Ceuta, un fet amb què genera "incertesa" i pretén aparca un problema "que afecta i que preocupa a tots".
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