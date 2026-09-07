Nou curs
Illa presentarà aquesta tardor un pla per climatitzar escoles i residències de gent gran
El president de la Generalitat demana als docents un «parèntesi» en les protestes per compatibilitzar el «dret a vaga» amb el de l’«educació» dels alumnes
Catalunya comença el curs amb vaga i sense pau social: l’escola afronta un altre any de tensió
Carlota Camps
A les portes de l’inici del nou curs escolar, que començarà marcat per una nova jornada de vaga de professors, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat un «parèntesi» en les protestes per poder compatibilitzar el «dret a vaga» amb el dels alumnes a ser educats. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el president ha apostat per obrir un debat amb tota la comunitat educativa, i que també inclogui les famílies i els alumnes, per poder decidir conjuntament com ha de ser el model educatiu català. A més, ha anunciat que en les pròximes setmanes presentarà un «programa complet» per climatitzar escoles i residències de gent gran, tot i que no ha garantit que tots els centres puguin estar adequats abans de l’estiu que ve.
Illa ha defensat que el nou curs comença amb «més recursos que mai», que especialment es notaran a l’escola inclusiva, en una rebaixa de la relació d’alumnes per aula –el que es coneix com a ràtios– i amb un augment de professors. No obstant, ha reconegut errors del Govern des que va començar el conflicte amb els professors a principis d’any. «Ho podríem haver fet millor, no dic que no», ha admès, mentre ha volgut posar en valor l’augment salarial acordat entre el Govern i els sindicats. Per això, ha advertit: «Respecto el dret a la vaga, els treballadors tenen dret a manifestar-se, però també hi ha d’haver respecte pel dret a l’educació».
El president també ha descartat una «gran remodelació» del seu Govern i ha dit que està «content» amb la feina realitzada pels membres de l’Exeuctiu. Així, ha descartat atendre les peticions de cessaments fetes per alguns dels grups de l’oposició, que han posat el focus en la consellera d’Educació, Esther Niubó, però també en Sílvia Paneque (Territori) o Núria Parlon (Interior). «El Govern el que vol és treballar, cal donar temps. De vegades hi pot haver canvis puntuals, però no grans remodelacions», ha conclòs, fent referència al cas de la sortida de la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, el mes de juliol passat.
Sobre el cas de la consellera Paneque, que podria deixar el càrrec per ser alcaldable a Girona, Illa ha recordat que té actualment a la seva cartera de consellera temes tan sensibles per al Govern com la mobilitat o l’habitatge, i ha demanat no avançar el debat. «Quan arribi el moment ja prendrem les decisions que hàgim de prendre», ha afirmat.
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