Incendi a la seva cuina
Sílvia Orriols es crema els braços i la cara en un accident domèstic
L’alcaldessa de Ripoll publica una foto a Instagram amb la barbeta, els braços i diversos dits embenats després de patir un incendi a la seva cuina
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
El Periódico
Barcelona
L’alcaldessa de Ripoll i líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha patit un accident domèstic que li ha provocat diverses cremades a la cara i als dos braços. La mateixa dirigent ultra ho ha explicat a través de les xarxes socials, on ha compartit una fotografia en què apareix amb la barbeta, els braços i els dits embenats. Amb ironia, Orriols ha volgut aclarir que el seu aspecte no respon a cap disfressa: «No és que vagi disfressada de mòmia, és que se m’ha incendiat la cuina... He pogut apagar el foc, però no m’he lliurat de cremar-me. Per sort, tot ha quedat en un ensurt», ha explicat l’alcaldessa, que ha acabat el seu missatge amb un «Ara, a recuperar-se!».
- Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
- Albert López i Marisol Hosta, guanyadors del Joc de Cartes amb La cuina d'en Tikus
- Vaig pensar que seria avorrit perquè no ens vam llançar ganivets
- Crim de Manresa: amics de la víctima que van tenir els sospitosos a les aules
- Descobreix els tres tipus de viatges de l’Imserso que fixa el Govern: destinacions, preus i dates
- Uns petards provoquen un incendi a Berga
- Crim de Manresa: Ceuta continua estant a mil quilòmetres del Bages
- Un home mig nu atura el trànsit al mig de Solsona