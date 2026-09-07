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Incendi a la seva cuina

Sílvia Orriols es crema els braços i la cara en un accident domèstic

L’alcaldessa de Ripoll publica una foto a Instagram amb la barbeta, els braços i diversos dits embenats després de patir un incendi a la seva cuina

L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, amb cremades a la cara i als braços després d'un accidente domèstic.

L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, amb cremades a la cara i als braços després d'un accidente domèstic.

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El Periódico

Barcelona

L’alcaldessa de Ripoll i líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha patit un accident domèstic que li ha provocat diverses cremades a la cara i als dos braços. La mateixa dirigent ultra ho ha explicat a través de les xarxes socials, on ha compartit una fotografia en què apareix amb la barbeta, els braços i els dits embenats. Amb ironia, Orriols ha volgut aclarir que el seu aspecte no respon a cap disfressa: «No és que vagi disfressada de mòmia, és que se m’ha incendiat la cuina... He pogut apagar el foc, però no m’he lliurat de cremar-me. Per sort, tot ha quedat en un ensurt», ha explicat l’alcaldessa, que ha acabat el seu missatge amb un «Ara, a recuperar-se!».

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