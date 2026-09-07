La sortida de Maduro del poder
Veneçuela i la comèdia de les equivocacions
El ‘chavisme’ defensa per tots els mitjans l’acord petroler amb Trump mentre sectors de l’oposició històricament pro nord-americans expressen la seva contrarietat pels termes pactats. La companyia seleccionada pels EUA per a un conveni és al centre de les controvèrsies.
Abel Gilbert
Veneçuela sembla representar una comèdia de les equivocacions que gira al voltant d’un recent acord energètic amb els Estats Units que el president Donald Trump va qualificar d’"històric" i, a més, "un regal". El rerefons, no obstant, és el d’un drama polític amb olor de petroli. Els EUA passen a tenir el control majoritari de més de 65.000 milions de barrils de reserves provades en 17 camps estratègics que hi ha entre la Faja de l’Orinoco i el llac de Maracaibo. El nou pacte va ser recolzat per dues cúpules: la militar i la que maneja el Partit Socialista Unit de Veneçuela (PSUV). Les seves principals figures solien mepronunciar discursos combatius abans del 3 de gener. "Si els gringos entren no podran sortir-ne", cridava Diosdado Cabello, el número dos de Nicolás Maduro, convertit ara en un dels costats del triangle de poder que integren els germans Delcy i Jorge Rodríguez, en qualitat de "presidenta encarregada" i principal autoritat parlamentària, respectivament, així com negociador amb l’oposició "autoritzada" per Washington.
Cabello i molts generals asseguraven fa uns mesos enrere: "Qui posi un peu a Veneçuela serà aniquilat". També prometien que "ni una gota de petroli per als EUA". Les forces armades es van declarar en estat d’alerta i van cantar lloances a la seva disposició d’entrega patriòtica. El segrest de Maduro, a principis d’any, i el temor d’acompanyar-lo en una presó nord-americana, o un simple sentit de pragmatisme, els va comminar a canviar de llibret. Ara són uns "traïdors a la pàtria" els adversaris que llavors demanaven a Trump una intervenció militar i qüestionen el nou esquema d’associació econòmica.
María Corina Machado, anomenada despectivament la Sayona per l’antic madurisme i considerada durant molt temps la principal aliada de Trump a Veneçuela, va passar a exercir un paper que no estava destinat per a ella, ni després d’haver obsequiat el magnat republicà amb la medalla del premi Nobel de la pau. El seu protagonisme s’ha devaluat. Trump ha preferit Delcy Rodríguez, la "molt respectada" mandatària provisional, d’acord amb el seu col·lega nord-americà. I a la dretana Machado li toca ara irrompre des de l’exterior com a insòlita impugnadora de l’acord bilateral. "Sé el que senten vostès: tristesa, ràbia, aquest malestar tan repetit en la nostra història perquè algú decideixi sobre això nostre, en nom nostre, sense comptar amb nosaltres", va dir als veneçolans.
"¿Qui firma? ¿Què és el que realment es firma? ¿Qui hi posa els diners? ¿Qui en dona les garanties? ¿Com beneficia això els veneçolans?", va voler saber en el seu irat missatge. Si bé va definir els Estats Units com "el soci principal que Veneçuela necessita per desenvolupar en plenitud el seu valor estratègic", va remarcar que "el patrimoni de la nostra terra no pertany a un règim il·legítim, sinó al poble veneçolà". Va voler recordar, així mateix, que no hi pot haver "desenvolupament possible sense unes institucions sòlides i sense un govern electe pel vot popular", malgrat que Trump va assegura la setmana passada que Veneçuela "no està preparada" per convocar uns comicis.
"Opacitat" informativa
L’acord aprovat per l’Assemblea Nacional contempla una inversió de més de 100.000 milions de dòlars. Rodríguez va assegurar que l’Estat rebrà en concepte de tributs 209.000 milions de dòlars. Els especialistes que han detectat més d’una zona fosca en l’entesa coincideixen que el país sud-americà rebrà 3,22 dòlars per cada un dels 65.000 milions de barrils. Henrique Capriles, que va competir en les presidencials contra Hugo Chávez i Maduro, ha expressat estupor davant l’"opacitat" informativa: "El Govern parla de concessions de 25 anys i Trump, de 100". L’economista Luis Vicente León també va apuntar contra aquest dèficit. "Les condicions encara no estan clares, i només quan ho estiguin podrem avaluar-ho amb certesa".
Alejandro Betancourt, l’amo de North American Blue Energy Partners (NABEP), la companyia seleccionada pels EUA per a un conveni, es troba al centre de les controvèrsies. La mandatària provisional va defensar l’empresari veneçolà davant els qüestionaments sobre el seu passat judicial i les seves relacions amb antics conjurats. Va recordar que no té causes pendents al seu país ni als Estats Units. L’Oficina de Capital Estratègic del Pentàgon tindrà el 35% de l’empresa matriu de NABEP i el Departament d’Estat es va garantir la compra del 20% de la producció a preu de cost.
Cedir sobirania
El grup oficialista va votar majoritàriament a favor de l’acord, però des del PSUV i entre nostàlgics d’Hugo Chávez se senten crítiques impensables abans de la intervenció militar. "DelCIA Rodríguez", diuen sobre la "presidenta encarregada". Rafael Ramírez va ser l’home elegit pel comandant bolivarià per gestionar l’estatal PDVSA durant bona part del seu Govern. Va ostentar el càrrec fins al 2014. Els seus xocs amb Maduro li van valer l’exili a Itàlia. "Aquest acord és lesiu: s’està cedint la sobirania sobre més del 23% de les nostres reserves". Mario Silva va ser el presentador més polèmic de l’era chavista. El seu programa televisiu La Hojilla va funcionar com a tribuna de posicions radicals. Silva ha trencat amb el rodriguisme de manera furibunda. "No és només una entrega, sinó la hipoteca de tota una nació a la qual Chávez va donar independència i sobirania", va dir sobre el pacte energètic amb els EUA. "Ho volen acolorir i fer-ho bonic. Mentida. Tenim el deure de fer una denúncia pública".
El portal Aporrea és a hores d’ara el catalitzador del malestar d’aquests sectors. "El pitjor acord petroler del món", va dir Luis Britto García. "El que vivim és una situació de facto de pillatge". Segons Willians Escalona Terán, "la cúpula il·legítima es va abaixar els pantalons davant el Govern dels EUA i l’assassí Trump... Li van obrir les portes, van entregar claus a les empreses nord-americanes que el nostre comandant Chávez va fer fora del país".
Aguedo Alcalá Machiz va apuntar sobretot contra Cabello, a qui va anomenar "Capità Amèrica" amb el grau de "traïdor cooperant". L’actual ministre de l’Interior i Justícia va ser el principal propagador de frases provocadores fins al 3 de gener. "¿Creuen que ens doblegaran per por? No saben de què estem fets", va arribar a dir. Segons el portal digital La Tabla, el present està "fet" del mateix que va ocórrer en el passat: un desmantellament de PDVSA.
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