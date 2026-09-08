Al campus de Getafe
Elionor agita la Carles III
L’hereva del tron inicia amb tres classes la seva etapa com a estudiant de Ciències Polítiques a la universitat madrilenya. Declara a l’arribar-hi que afronta aquesta nova etapa "amb moltes ganes". "Tindrà uns companys excel·lents i seran molt respectuosos, com ho han sigut sempre", diu el rector.
Pilar Santos
La presència de redactors, cambres i fotògrafs alterava des de primera hora d’aquest dilluns la rutina del campus de Getafe de la Universitat Carles III, al sud de Madrid. El focus estava posat a l’entrada de l’edifici Adolfo Posada, on la Princesa d’Astúries ha arribat pocs minuts abans de les nou per començar el Grau en Ciències Polítiques. A aquella hora centenars d’estudiants travessaven també el campus de la institució pública per incorporar-se a les primeres classes del curs tot i que cap d’ells tenia tan clar com ella com seria aquesta entrada.
La jove ha sigut rebuda pel rector de la Universitat Carles III, Ángel Arias; la vicerectora d’Estudiants, Pilar Otero, i el degà de la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques, Antonio Descalzo. Tots tres s’han encarregat de donar-li la benvinguda a la universitat abans del començament de les classes. Les desenes de periodistes apostats a la porta li han llançat algunes preguntes. Elionor només ha dit que arriba a la universitat "amb moltes ganes".
Arias, el rector explica aquest diari que no s’han fet canvis especials en el professorat ni tampoc s’han modificat les aules que s’utilitzaven fins ara per raons de seguretat. "Els alumnes que van fer Primer l’any passat o altres recents veuran que tot segueix igual", afegeix poc després de l’inici de la jornada en una cafeteria ja mig plena. Ell va ser un dels encarregats, la setmana passada, de demanar al seu claustre "normalitat" en el tracte a la princesa d’Astúries i també els va recordar que l’ús dels telèfons mòbils, com a regla general tret del permís exprés del docent, està prohibit dins de les classes.
Davant els mitjans de comunicació, Descalzo ha comentat que normalment l’horari serà de nou a dos, segons l’encaix de les assignatures, i, a Primer, dijous serà el seu dia lliure, tot i que sempre hi sol haver "seminaris, activitats culturals o acadèmiques" als quals podrà assistir. Arias ha dit a la premsa que ha vist la jove "il·lusionada i tranquil·la". "Confio en l’alta responsabilitat dels estudiants, de la joventut, que ho són. Tindrà uns companys excel·lents i seran molt respectuosos com ho han sigut sempre", ha afegit quan la premsa ha insistit en l’assumpte de la seguretat de la Princesa d’Astúries. L’escorta de paisà es dona per feta; la Zarzuela no concreta aquesta informació.
A les nou en punt, els alumnes de nou ingrés han rebut una breu explicació de Gema García Albacete, directora del Grau en Ciències Polítiques, sobre el funcionament de la vida acadèmica. Després ha començat la primera assignatura que han tingut els aproximadament 40 alumnes que compartiran classe amb Elionor aquest curs: Teoria del Dret, impartida per Rafael de Asís Roig. El matí ha continuat amb una pràctica de Metodologia d’Investigació en Ciències Socials, a càrrec de Carlos Santiago Caballero, i ha acabat amb una classe magistral de Fonaments de Ciència Política, impartida per Pablo Simón Cosano, conegut també pel seu paper d’analista en diversos mitjans de comunicació. A les dues ja estaven tots fora de la classe i Elionor ha pogut comprovar que el nombre de periodistes ja era escàs. A la Casa del Rei confien que, passada la novetat, la Princesa d’Astúries pugui desenvolupar aquesta etapa amb la "normalitat més gran" possible, una paraula que tant a la Zarzuela com en Carles III repeteixen sense parar.
Les sessions previstes tenen una durada habitual d’una hora i mitja, separades per descansos de 15 minuts, segons la planificació de la Comissió Acadèmica del Grau de Ciències Polítiques.
La connexió amb Peces-Barba
La primera assignatura d’Elionor ha tingut una connexió singular amb la història recent de la Corona. Rafael de Asís va obtenir el títol de doctor en Dret per la Carles III sota la direcció de Gregorio Peces-Barba, rector fundador d’aquesta universitat, un dels set ponents de la Constitució de 1978 i president del Congrés dels Diputats quan el llavors príncep Felip va jurar la Constitució al complir 18 anys, el 1986. Quatre dècades després, un dels seus deixebles acadèmics és qui ha impartit a la filla de Felip VI la seva primera classe universitària. "El destí l’ha volgut", ha dit el rector.
La carrera universitària haurà de conviure des d’ara amb l’agenda institucional de l’hereva de la Corona. Fonts de la Zarzuela expliquen que la voluntat és que la Princesa assisteixi al màxim nombre possible de classes i que els seus compromisos oficials s’organitzin, sempre que sigui possible, en jornades que no alterin el desenvolupament de la seva activitat acadèmica. Dijous sembla que serà el dia que pugui tenir més alliberat per al seu càrrec institucional. Elionor ja va compatibilitzar obligacions amb els seus dos anys de batxillerat internacional a l’UWC Atlantic College de Gal·les i, posteriorment, amb els tres cursos de formació militar.
El Grau en Ciències Polítiques que ha començat aquest dilluns combina matèries de Ciència Política, Dret, Economia, Sociologia, Història, Humanitats i Relacions Internacionals. El programa està dissenyat per proporcionar coneixements sobre institucions, sistemes polítics i societats contemporànies i per formar els alumnes en l’anàlisi política tant en l’àmbit nacional com internacional. Fonts de la Zarzuela van explicar a la primavera que és probable que Elionor faci classes particulars per ampliar el coneixement d’algunes assignatures concretes que poden ajudar-lo especialment en el seu futur paper com a cap d’Estat.
Elionor és una de les més de 4.000 nous estudiants que s’incorporen aquests dies a la Universitat pública Carles III. Aquest 7 de setembre han començat les classes aproximadament més de 20.000 alumnes en el conjunt de la institució, uns 12.000 al campus de Getafe. A les universitats públiques madrilenyes el curs ha arrencat per a més de 200.000 estudiants, mentre que el sistema universitari espanyol reuneix més d’1,5 milions d’alumnes de grau.
Fora de l’edifici Adolfo Posada, l’arribada d’Elionor va convertir durant uns minuts un matí d’inici de curs en un esdeveniment informatiu. Dins, el calendari va ser molt menys excepcional.
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