Feijóo i Vivas assenyalen Rabat com a responsable de la crisi
Els dirigents populars qüestionen la postura del Govern i acusen Sánchez de tenir preparat "algun tipus de cessió"
Mariano Alonso Freire
El president de Ceuta i el líder del Partit Popular (PP), Juan Jesús Vivas i Alberto Núñez Feijóo, van assenyalar aquest dilluns amb més nitidesa i cruesa que mai el Marroc com a responsable de la crisi a la ciutat autònoma, i van apujar el to contra Pedro Sánchez per "no haver estat a l’altura", en paraules de Vivas, o fins i tot per tenir preparada "algun tipus de cessió" a Rabat, com va assegurar Feijóo. Tots dos van protagonitzar el fòrum Nueva Economía Fórum en un saló atapeït de l’Hotel Four Seasons, en ple centre de Madrid, i amb l’assistència de fins a set presidents autonòmics, entre altres autoritats, inclosa una representant del Govern central, la secretària d’Estat de Política Territorial, Miryam Álvarez, que va escoltar des de la seva cadira a l’acte un allau de crítiques a Sánchez i d’aplaudiments i vítols per a Vivas.
Vivas, el protagonista principal de l’esmorzar informatiu en què va ser presentat pel seu cap de files, va ser clar: "Estic convençut que al darrere del cop hi ha el Marroc". A mitja part del llarg col·loqui, el moderador va oferir el micròfon al president de Melilla, Juan José Imbroda, també present, que des de la seva taula no es va quedar enrere en contundència respecte al seu homòleg. Imbroda, sense esmentar expressament Sánchez, va posar el crit al cel pel fet d’haver hagut de veure "un senyor banyant-se a les Canàries" durant la crisi, cosa que va qualificar d’"una gran bufetada" per als espanyols. Fortament ovacionat, el president melillenc va acusar l’Executiu d’emprendre "una campanyeta contra el president Vivas", i va assenyalar que a la Moncloa hi ha hagut "mala fe o una altra cosa".
La severitat amb el Govern central va presidir tot l’esmorzar, des de la presentació inicial de Feijóo, que va elogiar Vivas com un "home d’Estat" que aquest estiu hauria exercit un "lideratge moral" amb "molta energia per no callar davant del Govern". Tot plegat en contraposició, segons el líder de l’oposició, a un Govern, el del PSOE i Sumar, "que ha perdut la seva dignitat" i que, segons el seu criteri, la crisi iniciada després de l’allau migratòria dels últims dies de juliol, ha deixat "noquejat".
A més del president de Melilla, el moderador de Nueva Economía Fórum també va oferir la paraula, com a amfitriona, a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un saló on també hi havia l’alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almedia i altres cinc presidents autonòmics, tots del PP: Juan Manuel Moreno (Andalusia), Alfonso Rueda (Galícia), Alfonso Fernández Mañueco (Castella i Lleó), Juan Francisco Pérez Llorca (Comunitat Valenciana) i Fernando López Miras (Múrcia). Ayuso, que en nom seu i en el de Martínez-Almeida va mostrar a Vivas la solidaritat dels madrilenys, es va preguntar en veu alta "què es pretenia" i "què es pretén de cara al futur", en una intervenció en què va mencionar Gibraltar, les Canàries i el "gihadisme". "Això és molt preocupant, perquè aquí n’hi haurà molt més".
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