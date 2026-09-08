Els comptes catalans
El Govern inicia el disseny dels pressupostos del 2027 amb un 5% més de recursos, fins als 43.191 milions d’euros
Els comptes públics estan a l’expectativa de si prospera o no el nou model de finançament, que injectaria uns 4.700 milions d’euros addicionals
Catalunya calcula estalviar fins a 36 milions d’euros l’any amb la nova compra centralitzada de productes i serveis
Gabriel Ubieto
El Consell Executiu preveu aprovar aquest dimarts augmentar la seva capacitat de despesa un 4,9% en els seus pròxims pressupostos, els del 2027, fins als 43.191 milions d’euros, segons ha avançat TV3 i ha pogut confirmar EL PERIÓDICO. Amb aquest pas, el Govern arrenca la difícil tasca de recaptar els suports parlamentaris suficients per aprovar uns nous comptes públics i traslladar aquest increment de recursos -avui només teòric- als serveis públics catalans.
El detall final dels nous pressupostos queda a expenses de l’èxit o el fracàs del nou model de finançament autonòmic, que ha de votar el Congrés, que avui dia no compta amb prou suports i que injectaria uns 4.900 milions d’euros addicionals l’any a les arques catalanes.
El president Salvador Illa vol repetir l’aritmètica que li va funcionar en els pressupostos anteriors, els d’aquest 2026, i anar de la mà d’ERC i dels Comuns per tirar endavant els comptes. Els socialistes ja han iniciat contactes amb aquestes forces i, en aquest sentit, arrenquen més d’hora els tràmits per mirar d’aprovar uns pressupostos. No seran fàcils de pactar, en un any clau, com serà el 2027, amb unes eleccions municipals i generals a la vista.
I que seran tan complicats de pactar com necessaris perquè el Govern pugui gestionar els diferents conflictes que té oberts amb col·lectius de treballadors públics, com, per exemple, els docents. El curs escolar ha començat amb una nova vaga, un conflicte que ja arrosseguen de l’any passat. O per millorar serveis deficients a ulls de la ciutadania, com Rodalies o una AP-7 col·lapsada, si bé part d’aquestes competències són estatals.
La consellera d’Economia, Alícia Romero, ha establert com a prioritats dels nous comptes públics l’«habitatge, la mobilitat, les infraestructures, la sanitat i l’educació», segons ha enumerat en una entrevista a TV3. Si bé també ha reconegut que les línies mestres encara no estan definides i que els departaments encara estan definint les seves peticions de recursos.
Pendents de les dates
La llei insta l’Executiu a tenir preparat l’avantprojecte de llei de pressupostos abans del 15 d’octubre, cosa que hauria de ser norma però que durant l’última dècada ha sigut una anomalia. L’últim conseller d’Economia que va poder presentar en temps i forma uns comptes públics va ser Jaume Giró, el 2022.
El Govern es prepara per renovar els seus comptes públics. Serien els segons després de tres anys de legislatura, atès que Illa va començar el seu mandat amb els comptes dissenyats per Pere Aragonès i prorrogats des del 2023. En els nous comptes, la consellera Romero anticipa uns ingressos de 43.873 milions, un 8,7% més que l’any passat. La conselleria s’ha regit pel mateix topall de dèficit, del 0,1% del PIB, que l’any passat.
Si l’Executiu vol que els seus pressupostos estiguin en vigor ja des de l’1 de gener, haurà de remetre l’avantprojecte de llei al Parlament com a molt tard al novembre. En paral·lel, la normativa dicta que elabori una llei d’acompanyament de les mesures integrades dins dels comptes públics i que aquesta l’examinin les patronals i els sindicats més representatius en el si del Consell de Treball i Economia Social de Catalunya (CTESC), per a la qual cosa com a mínim han de disposar d’una setmana.
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