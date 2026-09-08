Negociació en marxa
El Govern aspira a «millorar» el model de finançament durant la tramitació de la mà d’ERC i Junts
L’Executiu dona per garantida la seva estabilitat fins al 2028 gràcies als pressupostos del 2026, encara que aquesta millora del repartiment econòmic no prosperi al Congrés
El Govern inicia el disseny dels pressupostos del 2027 amb un 5% més de recursos, fins als 43.191 milions d’euros
Junts avisa que no aprovarà el nou model de finançament si Catalunya no té "la clau de la caixa"
Sara González
Tot i que el Govern presumeix que el model de finançament acordat és molt beneficiós per a Catalunya perquè, a més de garantir l’ordinalitat, podria aportar 4.700 milions d’euros més a les arques de la Generalitat, aspira a poder-lo «millorar» encara més durant la tramitació al Congrés. Per més que Junts hagi alçat la veu per advertir que si no es garanteix la clau de la caixa està disposat a deixar caure la proposta, l’Executiu de Salvador Illa insisteix que hi ha pistes d’aterratge on trobar-se, com ara la introducció del cost de la vida o de la població ajustada com una nova variable en la fórmula per calcular el repartiment dels recursos entre comunitats o la recaptació del 100% de l’IRPF per part de l’hisenda catalana.
Tot i que aquest dimarts s’hagi aprovat el sostre de despesa de l’any que ve, que arriba als 43.191 milions d’euros i que suposa el primer pas per dissenyar els comptes del 2027, el Govern ha deixat clar que en aquests moments està «centrat» en l’execució dels pressupostos del 2026 i que el finançament pugui tirar endavant. «Catalunya no pot perdre l’oportunitat», ha tornat a remarcar la portaveu Sílvia Paneque, que no llança la tovallola perquè el partit de Carles Puigdemont s’assegui a negociar amb la vocació de garantir-ne el suport. Dels seus set vots depèn que prosperi o no el principal acord pel qual Salvador Illa va ser investit de la mà d’ERC.
Amb els republicans, ha explicat la portaveu, el vincle continua en els mateixos termes i sense renunciar que durant la tramitació parlamentària es pugui blindar la recaptació del 100% de l’IRPF per part de la Generalitat, cosa que els dos partits han pactat que <strong>passi el 2028</strong>. Però Paneque ha admès que no hi ha reunions concretes sobre aquest tema amb Junts, per més que l’hagi emplaçat a posar sobre la taula propostes de millora. Des de l’executiu català entenen que hi ha marge per introduir elements que suposin per a Catalunya uns quants milions més, un as a la màniga que esperen que el Govern tingui reservat per lligar el suport dels postconvergents.
Els comptes del 2027, en un segon pla
No obstant, al Govern defensen que ja han complert amb el que els corresponia, per més que ara estiguin bolcats a aconseguir el «sí» de Junts. Sigui quin sigui el desenllaç del finançament, donen per fet que Illa està en condicions d’arribar sense sobresalts fins al final de la legislatura. «En aquests moments, la primera prioritat és l’execució dels pressupostos aprovats, que ens donen estabilitat fins al 2028», ha assegurat Paneque.
Amb els 4.700 milions d’euros que podria reportar el finançament, ha defensat, podrien «reforçar més els serveis públics» i el sistema educatiu, cosa que ha deixat entreveure arran de la vaga d’inici de curs i les reivindicacions dels sindicats de docents. Però també ha considerat que sense aquests recursos de més també estan en condicions de «desplegar» polítiques que tenen al full de ruta. Així que, de moment, i tot i que s’hagi aprovat el sostre de despesa, no es començaran a negociar els pressupostos del 2027, que, tot i que el Govern eviti verbalitzar-ho, en aquests moments estan en un segon pla.
Que hi hagi al davant unes eleccions municipals i unes de generals complica que es repeteixi la suma del PSC amb ERC i Comuns per a uns comptes nous. Més encara si el finançament acaba en un sac foradat. D’aquí que al Govern hagin donat instruccions als consellers per accelerar carpetes clau abans que s’acabi l’any. Els Comuns ja s’han afanyat a marcar el terreny. «Abans de començar a treballar en el pressupost del 2027, el Govern té molta feina per complir en habitatge, educació i salut», ha advertit la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach.
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