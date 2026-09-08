Nomenament
El Govern relleva el director general de justícia juvenil
Jesús María del Cacho és substituït per María-Paz Vallès Creixell, advocada en exercici des del 2011
Sara González
El Govern ha decidit rellevar el director general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil de la Generalitat, Jesús María del Cacho Rivera, i aquest dimarts ha nomenat María-Paz Vallès Creixell perquè es faci càrrec d’aquesta responsabilitat amb la vocació d’iniciar una nova etapa en aquest àmbit. Fonts de la conselleria desvinculen el canvi de l’enrenou que ha causat el crim de Manresa, pel qual van ser detinguts dos menors amb antecedents.
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha manifestat el seu agraïment al fins ara director general, que torna a la seva plaça com a magistrat al jutjat de menors de Tarragona, en una nota de premsa enviada després de la reunió del Consell Executiu. La seva successora, Vallès, és advocada en exercici des del 2011 i està especialitzada en dret processal penal i en processos de justícia restaurativa i resolució extrajudicial de conflictes.
Tot i que al Govern asseguren que el relleu estava decidit des de fa setmanes, Vallès assumeix la responsabilitat en un moment en què el debat sobre com es gestionen els joves que tenen un historial delictiu s’ha obert a partir del crim de Manresa. En aquest cas, els dos detinguts que van participar en els fets, de 15 i 16 anys, havien participat en altres actes violents i estaven sotmesos a mesures de llibertat vigilada. La mateixa consellera d’Interior, Núria Parlon, va instar a analitzar com pot ser que joves menors, que tenen un futur al davant, acabin cometent delictes tan greus.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dilluns en una entrevista a Catalunya Ràdio que està a favor d’una "revisió permanent" de les polítiques de seguretat o dels procediments que se segueixen per abordar els casos de criminologia juvenil, però va rebutjar prendre decisions "en calent".
- Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
- Canvi radical de temps a la Catalunya central: arriben tempestes, calamarsa i més de 20 litres en mitja hora
- Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
- Guanyen 50 milions a l’Euromilions i prenen una decisió que revoluciona el seu poble per sempre
- Necrològiques del 7 de setembre
- El curs comença amb l’acollida com a gran repte a la Catalunya central
- La Comissió 11 de Setembre demana penjar estelades als balcons com a resposta als darrers casos de repressió policial contra aquest símbol
- Alba Iglesias, professora de català a Cal Gravat: «Treballem a partir de contextos reals i de l’entorn més proper de l’alumne»