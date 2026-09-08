Any Tarradellas
El Govern reunirà els expresidents per debatre de l’autogovern
Gisela Boada
"Ciutadans de Catalunya, ja soc aquí" (Josep Tarradellas, 1977). L’any que ve es compliran 50 anys des que Tarradellas (1899-1988) va pronunciar unes paraules que van quedar gravades en l’imaginari català com a símbol de l’inici d’una nova etapa que va suposar la recuperació de la Generalitat i de les institucions catalanes després de dècades de franquisme i la tornada del llavors president del seu exili a França, el número 125 de la història de Catalunya.
Amb la memòria democràtica com dic de contenció davant una onada reaccionària que avança per Europa i el món a passos gegantescos, el Govern s’ha proposat aprofitar l’efemèride per posar en valor la figura de Tarradellas i la importància de l’autogovern català. Amb aquest objectiu, ha arrencat aquest dilluns l’agenda d’actes institucionals de l’‘Any Tarradellas’, una commemoració de 12 mesos dedicada a l’expresident i al 50è aniversari de la recuperació de la Generalitat, que s’ha iniciat aquest dilluns i s’allargarà fins al 23 d’octubre del 2027, quan es complirà exactament mig segle des que Tarradellas va pronunciar la cita des del balcó del Palau de la Generalitat.
El calendari inclourà, a finals d’aquest any, un acte solemne en què es preveu reunir els expresidents de la Generalitat per "reflexionar sobre la figura de Tarradellas, la preservació de la institució durant l’exili, el restabliment de la Generalitat i l’evolució de l’autogovern en els últims 50 anys". Ahir van acudir a la primera cita Pere Aragonès, Artur Mas, José Montilla i Jordi Pujol, una imatge d’unitat que, previsiblement, es repetirà dijous, en vigílies de la Diada, amb la hissada de la senyera al Parlament.
En el primer acte institucional de la commemoració, el president Salvador Illa ha reivindicat el llegat de Tarradellas i la seva manera d’entendre les institucions, la convivència i el país des d’aquesta mateixa seu del Govern. "Tarradellas és un símbol, però un país no es construeix només amb símbols. Per viure, es fonamenta en unes institucions democràtiques de tots i per a tothom, eficients i eficaces; en valors humans, cívics i compartits; i en una llengua pròpia que cal preservar i desenvolupar", ha afirmat.
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