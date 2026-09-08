Congrés
Junts avisa que no aprovarà el nou model de finançament si Catalunya no té "la clau de la caixa"
El secretari general de Junts critica que el Govern se n’anés "de vacances" sense tancar un acord que evités la vaga de docents a l’inici de curs i reitera la seva aposta per un pacte "de país"
Puigdemont afronta amb un perfil baix un curs polític decisiu a l’espera de si pot tornar a Catalunya
Carlota Camps
La pressió que han exercit tant el Govern com ERC per mirar de convèncer Junts que accedeixi a negociar sobre el nou model de finançament, de moment, no dona fruits. Els postconvergents no han modificat ni un mil·límetre la seva posició i mantenen que presentaran una esmena a la totalitat quan el text arribi al Congrés. Així ho ha reiterat aquest dimarts el secretari general de la formació, Jordi Turull, que ha assenyalat que, si Catalunya no té "la clau de la caixa", no hi haurà res a negociar.
"¿Més val això que res? Doncs no, ens hi juguem molt. No podem sortir resignats de casa", ha defensat Turull en una entrevista a Catalunya Ràdio. En les últimes hores, la consellera d’Economia, Alicia Romero, havia advertit que el concert econòmic era impossible i havia exigit a Junts no perdre l’oportunitat de dotar Catalunya amb 4.700 milions d’euros més. També ho va fer ERC quan Elisenda Alamany va qualificar de "surrealista" i "incomprensible" que els postconvergents s’oposin al nou finançament i "es posin de part dels barons del PP i del PSOE".
Durant l’entrevista, Turull ha replicat a Romero i ha assegurat que el concert seria possible si els diputats del PSC al Congrés pressionessin en aquest sentit, i també ha criticat amb duresa l’acord aconseguit pels republicans. Justament, ha fet servir els mateixos termes que ERC quan va anunciar inicialment l’acord, aspecte que després va decaure, i ha apuntat que el nou finançament no servirà si Catalunya no té "la clau de la caixa".
Això sí, ha reiterat que la intenció de la formació és presentar una esmena a la totalitat amb text alternatiu, en lloc d’una esmena de devolució, cosa que permet la tramitació de la proposta. Al decidir-se per aquesta via, la llei continua viva al Congrés, mentre que una de devolució, que es votaria de manera conjunta amb les del PP i Vox, faria decaure la proposta. Així doncs, es podran fer esmenes parcials per modificar el plantejament actual però, a hores d’ara, Junts manté que no donarà el vistiplau final perquè el nou model sigui una realitat.
La proposta aprovada aquest divendres al Consell de Política Fiscal i Financera, i que haurà de començar a tramitar-se al Congrés les pròximes setmanes, injectaria 21.000 milions d’euros al finançament de les comunitats, dels quals 4.700 milions els rebria Catalunya.
Curs escolar
D’altra banda, Turull ha criticat que el curs escolar hagi començat amb una vaga educativa i ha retret al Govern haver-se’n "anat de vacances" sense haver avançat en les negociacions amb els docents. "Tothom sabia que avui començava el curs escolar, però el Govern se n’ha anat de vacances", ha sostingut, després de recordar que durant els mesos de juliol i agost no hi ha hagut diàleg. "El Govern el que va fer al juliol és una puntada de peu endavant", ha reblat.
El número dos de Junts ha reiterat la seva aposta per resoldre la crisi educativa amb "un gran acord de país", i ha demanat abordar la qüestió amb el conjunt de la comunitat, cosa que inclou també famílies i alumnes, i mesures concretes com la reducció de ràtios, l’empoderament dels docents o més recursos econòmics per a l’educació.
Retorn de Puigdemont
Finalment, sobre el possible retorn de l’expresident Carles Puigdemont i el seu paper dins del partit, Turull ha assegurat que el seu "lideratge és indiscutible" i ha mantingut que les grans decisions de Junts es parlen amb Waterloo. El secretari general del partit no ha volgut entrar en especulacions sobre quan se li aplicarà finalment l’amnistia, ja que ha recordat que fa dos anys que la llei va ser aprovada pel Congrés, i ha apostat per no esperar i tenir el partit preparat perquè, quan es produeixi el seu retorn, estigui a punt. "El millor favor que li podem fer al president és que, quan torni, es trobi amb un projecte polític amb una brúixola definida", ha conclòs.
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