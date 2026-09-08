Després de l’autorització inicial
El jutge critica a l’expolític que vulgui frenar la investigació dels seus comptes
Tono Calleja Flórez
El jutge que investiga el cas Zapatero, José Luis Calama, considera una "contradicció" que l’expresident del Govern intenti frenar la investigació de la UDEF sobre els seus comptes bancaris quan en la declaració que va prestar a l’Audiència Nacional "expressava amb apreciable contundència donar autorització universal per examinar-les", segons especifica una interlocutòria del 7 de setembre, en què el magistrat desestima el recurs que va interposar el lletrat de l’exlíder socialista.
A la fiscal d’Anticorrupció, Elena Lorente, li crida l’atenció "l’èmfasi de la defensa a l’oposar-se a la interlocutòria de sol·licitud de comptes, quan el seu propi defensat va formular verbalment en la seva declaració judicial del mes de maig passat una peculiar autorització [...]. Una cosa és recórrer exercir el dret de defensa i una altra torpedinar i perimetrar la causa a voluntat del justíciable", ha defensat. "En el fons, la defensa trasllueix un afany de dirigir la instrucció i és obvi que aquest rol no li competeix", completa en un escrit la fiscal Lorente, que rebutja les pretensions de l’expresident Zapatero.
En el seu recurs, Zapatero demanava que es deixés "sense efecte l’autorització genèrica conferida a la unitat policial per ampliar la informació". Per al lletrat de l’expresident el jutge de l’Audiència Nacional va autoritzar una "delegació en blanc d’una potestat judicial i de potencial vulneració del dret a la intimitat i a la tutela judicial efectiva". A més, criticava l’extensió indefinida del requeriment dels seus comptes i la inclusió de "comunicacions internes de l’entitat amb el client", que la defensa considera que "no són dades bancàries estrictes i afecten el secret de les comunicacions". Per això, l’expresident sol·licitava que s’acotés el període a investigar i que se suprimís "la referència a les comunicacions".
Finalment, el lletrat de Zapatero reclamava que s’establissin "criteris clars per a l’expurgació, obligant a la unitat policial a consignar també en els seus informes les dades favorables a la defensa".
Subscriu-te per seguir llegint
- Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
- Albert López i Marisol Hosta, guanyadors del Joc de Cartes amb La cuina d'en Tikus
- Vaig pensar que seria avorrit perquè no ens vam llançar ganivets
- Crim de Manresa: amics de la víctima que van tenir els sospitosos a les aules
- Descobreix els tres tipus de viatges de l’Imserso que fixa el Govern: destinacions, preus i dates
- Uns petards provoquen un incendi a Berga
- Crim de Manresa: Ceuta continua estant a mil quilòmetres del Bages
- Un home mig nu atura el trànsit al mig de Solsona