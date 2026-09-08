Tempesta judicial i política
L’amo de Plus Ultra declara que Zapatero li va trucar i li va oferir ajuda
Julio Martínez Sola assegura que Julito, amic de l’expresident, va ser qui li va presentar l’ara presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez
Tono Calleja Flórez
.L’expresident i actual màxim accionista de Plus Ultra Julio Martínez Sola ha confirmat aquest dilluns en la seva declaració a l’Audiència Nacional que l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero els va trucar per anunciar-los que els ajudaria per obtenir el rescat de 53 milions d’euros, i que per aquestes gestions d’"acompanyament" van pagar l’1%, que suposen uns 530.000 euros, segons expliquen fonts presents en la declaració, que s’ha allargat més de dues hores i mitja.
L’empresari ha assegurat que el 30 d’abril del 2020 Zapatero li va trucar per anunciar-li que els ajudaria i que es posaria en contacte amb ell la seva gent. En concret, en un escrit dirigit al juliol al jutge José Luis Calama, Martínez Sola relatava que quan buscaven l’ajuda de la SEPI per salvar la companyia, va rebre "una trucada des d’un número ocult, resultant ser Zapatero. La conversa va durar aproximadament 10 minuts. [...] Zapatero va manifestar que la seva intervenció podria ser d’ajuda i que faria les gestions oportunes". També li hauria indicat "que d’allà d’ara endavant les comunicacions les mantindrien amb una persona de la seva confiança, Julio Martínez".
"Al límit"
En aquest sentit, ha explicat que va ser l’anterior màxim accionista, el veneçolà Rodolfo Reyes, escapat de la justícia, que els va donar la idea que Zapatero els podia ajudar. Els va semblar bé, perquè estaven "al límit".
Primer els va trucar Manuel Fajardo, que li va anunciar que Zapatero podia ajudar-lo, i que ell i el seu presumpte testaferro, Julio Martínez, li dirien. En el seu escrit a l’Audiència Nacional Martínez Sola ja afirmava que "com una mesura desesperada es va assumir que havien de contractar amb el senyor Julio Martínez" per aconseguir el rescat de l’aerolínia, conscients "que tenia la relació amb Zapatero", que realitzava "una tasca d’acompanyament".
Fonts presents en la declaració han assenyalat que la utilització de l’expressió "d’acompanyament" ha motivat que el magistrat se somrigués i puntualitzés no sense ironia que aquest terme tenia un significat "gastronòmic". En la seva declaració davant del magistrat, l’expresident del Govern va negar qualsevol gestió perquè l’aerolínia fos rescatada.
Davant el jutge Calama, Martínez Sola ha confirmat que no van tenir coneixement del que va poder fer Zapatero, ja que no van fer seguiment, però en la mesura que estaven en situació límit van acceptar pagar l’1%. Aquests pagaments "no es van realitzar a Dubai", sinó que es van desglossar en diferents empreses. En concret, 249.000 euros a Anàlisi Relevante SL, 98.617 euros a Voli Analítica SL i 110.799 euros IOT Domotic Europe SL". En viatges d’avió també n’haurien pagat 69.000. Algunes fonts presents en la declaració asseguren que aquestes empreses formaven part del conegut com a "grup Zapatero". En relació amb els suposats informes realitzats per l’empresa Anàlisi Rellevant per a Plus Ultra, Martínez Sola, que és l’amo del 64% de les accions de la companyia, ha explicat que aquests no valien per a res. En el seu escrit va assegurar que eren "irrellevants". Davant el magistrat, l’imputat no ha especificat com es repartia els diners entre Zapatero i Julio Martínez, tot i que les fonts consultades han qualificat d’"evident" que el pagament obeïa al fet que l’expresident del Govern els va proposar ajudar-los i que es tractava d’un pagament "a èxit", és a dir, que només s’abonaria en cas d’aconseguir l’ajuda promesa.
Martínez Sola ha assegurat, a més, que l’amic de Zapatero, Julio Martínez Martínez Martínez, va ser qui el va presentar a l’ara presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez. En aquest sentit ha explicat que, malgrat que l’amic de Zapatero no es va comprometre a ajudar a Veneçuela, en realitat sí que ho va fer, i que per això li van pagar quantitats a part. En concret, amb gestions davant les autoritats aèries del país sud-americà.
En el seu escrit de confessió, Julio Martínez Martínez va rebutjar tenir contactes de rellevància a escala internacional, sinó que actuava com a mitjancer entre "el consultor" [Zapatero] i "el client".
Martínez Sola també va ser interpel·lat sobre els viatges de la companyia aèria va realitzar a la Xina per comprar mascaretes. En aquest punt l’amo de Plus Ultra ha confirmat que van fer molts vols a aquest país, i s’ha ofert a entregar el llistat de vols.
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