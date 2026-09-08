L’Audiència es declara competent per investigar les entrades a Ceuta
La jutgessa creu que l’allau de migrants constitueix "un atac a la integritat territorial"
Tardón explica que els fets encaixen en un delicte que compromet la pau o la independència de l’Estat
Ángeles Vázquez
La jutgessa de l’Audiència Nacional María Tardón va declarar la competència de l’Audiència Nacional per investigar l’entrada massiva irregular a Ceuta des del Marroc els dies 30 i 31 de juliol en entendre que es tracta d’un "atac greu contra la integritat territorial d’Espanya" que "afecta la pau o la independència de l’Estat", cosa que converteix el que ha passat en competència del tribunal especialitzat, que investigarà els delictes comesos, entre els quals també n’hi ha contra els drets dels ciutadans estrangers en connexió amb homicidis imprudents i organització criminal.
La magistrada argumenta que s’està "davant d’una conducta delictiva presumptament comesa a l’estranger que ha atacat greument la integritat territorial d’Espanya, que està garantida a l’article 2 de la Constitució, utilitzant per a això l’entrada massiva al nostre país, a la qual s’han unit fluxos migratoris irregulars que han afectat greument la vida i els drets dels ciutadans de Ceuta".
L’acta d’admissió de competència, amb informe favorable del fiscal en cap Jesús Alonso, accepta l’informe del Centre Nacional d’Immigració i Fronteres (CENIF), que va generar controvèrsia amb el Govern i va portar el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, a queixar-se davant el CGPJ per la petició de discreció als agents. La jutgessa titular de la plaça central número 3 adopta textualment el document i afirma que el que va passar no va ser "una actuació incidental, ocasional o espontània, sinó un procés on la finalitat migratòria era només una cobertura formal".
Delictes investigats
Indica que abans de l’entrada massiva del 30 de juliol hi va haver una situació sostinguda i creixent en les entrades a Ceuta, i destaca el paper de les xarxes socials en la propagació de la crida, confluència "detectada" pel CENIF, que el 29/07/2026 va emetre una Alerta de Risc d’Entrada Massiva per als Llocs Fronterers de Ceuta i Melilla a través del Centre Nacional de Coordinació de Llocs Fronterers de la CGEF (CEFRONT), en què assenyalava un risc EXTREM per a un escenari d’entrades nedant i saltant a la tanca coordinats, explica la jutgessa.
L’acta assenyala que la mobilització massiva "revela onades de diferent intensitat i perfil, que van col·lapsar les capacitats de resposta del sistema de control fronterer espanyol i van violar massivament la sobirania territorial d’Espanya per desestabilitzar-la mitjançant onades de persones de tipologia diferent, amb un absolut menyspreu per la vida de les persones més vulnerables", que van ser "conduïdes a llançar-se al mar sense preparació, amb vestimenta inadequada que dificultava els seus moviments i amb elements precaris per a la flotabilitat".
Riscos detectats
"Es va evidenciar una clara gestió afavoridora des del Marroc, a la platja de Fnideq i llocs propers a Castillejos, a través del comportament de les Forces de Seguretat marroquines", apunta Tardón. No només hi va haver permissivitat, ja que no es va intentar dispersar o allunyar la massa del perímetre fronterer el 30 de juliol, sinó que, en una actitud que la magistrada i la Policia qualifiquen de "guiatge actiu", hi va haver agents que dinamitzaven la massa que va entrar a Espanya.
La jutgessa explica que els fets encaixen en un delicte que compromet la pau o la independència de l’Estat, i exposa "els espanyols a vexacions o represàlies en les seves persones o béns", amb intenció d’atemptar contra l’Estat i vulnerar-ne la integritat territorial, "com va assenyalar el president del Govern durant la seva visita a Ceuta el 31 de juliol". Això, mitjançant un flux migratori massiu, mètode característic de la "guerra híbrida" o "zona grisa", per alterar la vida i els drets de ciutadans espanyols, en concret de tota una ciutat autònoma.
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