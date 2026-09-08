Perfil - Ulrich Siegmund
L’home que propaga consignes tòxiques amb un somriure
Té 35 anys i un gran carisma. La seva victòria a Saxònia-Anhalt el catapulta a la categoria d’estrella emergent del moviment ultradretà global.
Gemma Casadevall
Conduint una Simson, l’emblemàtica motocicleta de l’extinta Alemanya comunista, o fent-se selfies constantment amb els seus simpatitzants, custodiat per un compacte equip de guardaespatlles que semblen triats d’un càsting de neonazis, Ulrich Siegmund, de 35 anys, exvenedor de perfums i exmilitant de la Unió Cristianodemòcrata (CDU), té el mateix do per repartir somriures i per propagar les consignes més tòxiques. Amb l’AfD en el poder, la immigració "no integrada" té els dies comptats a Alemanya; amb l’AfD en el poder, les classes d’història alemanya deixaran enrere el que, segons ell, és una "sobrecàrrega" de culpabilitats pel nazisme; amb l’AfD en el poder, es tallaran les ajudes a Ucraïna i els subsidis a estrangers, "abusadors" del sistema social alemany.
La seva victòria a Saxònia-Anhalt l’ha catapultat a la categoria d’estrella emergent no només per a l’AfD, sinó també per a la resta de la família ultradretana global. Es va acostar al 44% en un país que, durant dècades, es va creure blindat davant el ressorgiment de partits hereus o, si més no, nostàlgics d’Adolf Hitler.
Va néixer el 1990 a Havelberg, una ciutat de poc més de 6.100 habitants de Saxònia-Anhalt. Té la residència a Tangermünde, una altra localitat del land, a uns 40 quilòmetres de la capital, Magdeburg. Amb 19 anys va ingressar a la CDU. Un any després de la fundació de l’AfD, el 2013, va abandonar aquella militància per ingressar al partit .
El 2016 va entrar a la cambra regional de Saxònia-Anhalt. Per a la nova estrella de la ultradreta més radicalitzada d’Alemanya no hi ha tabús. Va compartir idees amb el líder del moviment identitari austríac Martin Sellner. La seva aportació va consistir a plantejar estratègies d’assetjament a bars i comerços regentats per estrangers per "animar-los" a marxar. També forma part del seu entorn el bloguer Aktivist Mann, un dels participants en l’intent dels antivacunes d’assaltar el Reichstag, el Parlament de Berlín, l’any 2020.
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