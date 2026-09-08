Fracassa la mediació
L’immobilisme de Putin frustra la negociació amb Ucraïna
El president rus reitera als enviats especials de Trump els seus objectius inicials per negociar un alto el foc amb Kíiv
Marc Marginedas
Les escasses expectatives que havien suscitat les recents visites a Moscou i Kíiv de Steve Witkoff i Jared Kushner, enviats del president Donald Trump per a la guerra a l’est d’Europa, van acabar per fer-se realitat. L’únic assoliment tangible de les trobades que els dos empresaris van mantenir amb les contingències de Rússia i Ucraïna va ser la represa de les negociacions trilaterals, tot i que en una atmosfera d’escasses esperances d’aconseguir un acord a curt termini. El president Vladímir Putin, convençut que el seu Exèrcit porta la iniciativa al front bèl·lic, es va limitar a reiterar una rastellera de demandes ja conegudes que tant Ucraïna com els seus aliats europeus rebutgen, ja que les consideren una rendició ‘de facto’.
Segons va afirmar una font pròxima a Reuters, durant la reunió a Moscou el líder del Kremlin va explicar als seus interlocutors que un acord sobre la línia de demarcació d’un eventual cessament d’hostilitats era poc probable abans que les seves tropes aconseguissin el control del 19% de la regió de Donetsk, en mans ucraïneses, que allotja ciutats com Kramatorsk i Slovyansk, donant a entendre que es tractava d’un objectiu molt pròxim. De forma separada, una font russa va qualificar d’"inamovibles" els objectius militars fixats pel mandatari rus a l’inici del conflicte i que es resumeixen en l’entrega de quatre regions ucraïneses –Donetsk, Lugansk, Zaporíjia i Kherson– malgrat que parts substancials es mantenen sota control del Govern de Kíiv, així com una renúncia explícita del país a integrar-se a l’OTAN.
Fer escalar el conflicte
A Kíiv, els mitjans de comunicació locals també oferien en les seves cròniques una anàlisi similar. Una font ucraïnesa va revelar a la publicació ‘Kyiv Independent’ que Putin continuava decidit a escalar el conflicte durant l’hivern ara en potència. "Putin té l’expectativa que aconseguirà trencar-nos aquest hivern i no està disposat a pactar res", ha assegurat. Tal com recorda la publicació ucraïnesa, aquest nou ímpetus diplomàtic es produeix enmig d’un insistent soroll de fons d’una pròxima escalada bèl·lica per part de la Federació Russa i una imminent mobilització de centenars de milers de reservistes, ja sigui de forma encoberta o mitjançant un nou decret presidencial. El missatge que se li va transmetre al líder del Kremlin, a dir d’aquesta publicació, era el següent: "acabarem amb això; aixecarem les sancions i traslladarem els vostres actius a un altre lloc", cosa que no va semblar fer efecte en el mandatari rus.
Tot aquest vaivé diplomàtic posa de nou sobre el tapet una qüestió que podria estar dificultant la consecució d’un acord: la veracitat i fiabilitat de la informació que rep el president rus, cap d’un règim els alts funcionaris del qual temen o tenen aversió a transmetre notícies negatives al seu superior. L’Institut d’Estudis sobre la Guerra (ISW), el think tank més citat pels mitjans, considera que Putin està "doblant l’aposta basat en una situació fictícia en el camp de batalla que presenta com a realitat, i insisteix que aquesta tergiversació de l’estat actual de la guerra es converteixi en el fonament per a les negociacions de pau a Ucraïna".
En particular l’Institut per a l’Estudi de la Guerra (ISW) qüestiona la capacitat de l’Exèrcit rus d’aconseguir el control en els pròxims mesos de la totalitat de la regió de Donetsk, i valora que, al ritme actual, aquesta conquesta només podria materialitzar-se el 2032, sense comptar amb les batalles de desgast que haurien de lliurar una vegada comencessin els combats a les localitats de Kramatorsk i Slovyansk, amb entre 150.000 i 200.000 habitants abans de l’inici de la guerra. "És probable que les mentides i distorsions dels comandaments militars russos en diversos nivells estiguin portant Putin a reafirmar-se en la idea que les forces russes poden arribar als seus objectius a la regió de Donetsk per a finals del 2026 i que, per tant, no necessita fer concessions respecte als seus propòsits", conclou l’ISW.
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