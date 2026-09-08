La reacció del canceller
Merz entona el mea culpa i anuncia "conseqüències" que no detalla
Gemma Casadevall
Consternat davant la derrota més greu en dècades del seu partit, la Unió Cristianodemòcrata (CDU), i amb un lleuger mea culpa com a cap d’un Govern compromès a portar a terme les seves reformes i reconeixent que la victòria de la ultradreta alemanya repercuteix a escala internacional, el canceller Friedrich Merz va comparèixer davant els mitjans l’endemà que Alternativa per a Alemanya (AfD) s’alçés amb la victòria al land de Saxònia-Anhalt per verbalitzar els efectes d’una derrota que deixa molt malferida la seva coalició.
"El que ha passat a Saxònia-Anhalt tindrà conseqüències", va assegurar Merz. No és només la victòria de l’AfD el que fa mal a la CDU, sinó el fet que el seu partit ha caigut fins al 17,2 % dels vots. És un percentatge humiliant, reflex del daltabaix del centre polític i del rebuig a les polítiques de la seva coalició amb els socialdemòcrates. La CDU passarà dels 40 escons que va tenir a només 15. "Sabem que Alemanya té una responsabilitat especial per la seva història. Defensem el nostre ordre constitucional i el nostre rumb a Europa", va assegurar. "No em rendiré, això no és una opció per a mi", va afegir el canceller davant les insistents preguntes sobre com respondrà al que ha passat i les opcions que s’estudien en els mitjans alemanys, incloses eleccions anticipades.
El canceller no va aclarir quines seran les conseqüències de la derrota que ha patit. El seu primer objectiu sembla ser minimitzar la següent catàstrofe que se li acosta a les urnes, el 20 de setembre. Aquell dia se celebren eleccions en un land de l’est, Mecklenburg - Pomerània Occidental, i també a la ciutat estat de Berlín.
A l’AfD se li pronostica una altra victòria a les regionals d’aquest estat al costat del Bàltic, tot i que no tan contundent com la de Saxònia-Anhalt. A Berlín, ara sota el govern d’una coalició entre conservadors i socialdemòcrates, els sondejos apunten que la primera força serà el partit L’Esquerra.
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