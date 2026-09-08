Escàndol a Israel
Una investigació revela que Netanyahu va ser advertit de les intencions de Hamàs 10 dies abans de l’atac del 2023
El setembre del 2023, Bin Zayed va trucar al primer ministre per advertir-lo que el líder de Hamàs, Yahya Sinwar, estava planejant una operació de gran envergadura contra Israel, però el mandatari israelià no va comunicar la informació als caps de seguretat del país
Andrea López-Tomàs
Només unes setmanes abans de les eleccions, al primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, el torna a sacsejar un terratrèmol. El diari hebreu Haaretz ha publicat una investigació en què revela que el mandatari va rebre tot just 10 dies abans de l’atac de Hamàs una advertència. El setembre del 2023, el president dels Emirats Àrabs Units, Mohammed bin Zayed, va trucar a Netanyahu per advertir-lo que el líder de Hamàs, Yahya Sinwar, estava planejant una operació de gran envergadura contra Israel. Van parlar durant 45 minuts, però el primer ministre no hi va fer res, ni tan sols va comunicar la informació als caps de seguretat del país.
Precisament amb un terratrèmol, un zalzil en àrab, va amenaçar Sinwar Israel. Va repetir el missatge dues vegades per assegurar-se que arribava fins als despatxos de Jerusalem, i hi va arribar, però no va tenir cap impacte. Tan sols 10 dies després que l’amenaça arribés a la màxima autoritat del país hebreu, Hamàs va llançar la seva memorable i inesperada operació el 7 d’octubre del 2023. Gairebé 1.200 persones van morir assassinades i unes 250 més van ser segrestades i traslladades a la Franja de Gaza. En resposta, Tel-Aviv va llançar la brutal ofensiva militar sobre l’enclavament palestí, que ha provocat 73.658 víctimes mortals i uns nivells de devastació que trigaran dècades a recuperar-se.
"Alguna cosa està a punt d’esclatar"
Haaretz ha confirmat a través de tres fonts estrangeres d’alt nivell el contingut de la conversa entre Netanyahu i Bin Zayed. A la trucada, també hi va ser present un assessor proper al monarca, un palestí que va emigrar fa anys de Gaza a Abu Dhabi i que mantenia forts vincles amb la Franja. "L’emir va explicar que, segons el seu parer, Sinwar s’estava preparant per a un esdeveniment important", afirma l’assessor al mitjà israelià. "Li va dir a Netanyahu que Israel havia d’estar preparat; al mateix temps, va recomanar mirar de buscar una solució econòmica per a l’enclavament i calmar Cisjordània per evitar una escalada del conflicte", afegeix. La investigació revela que Netanyahu va reaccionar amb relativa calma i va assegurar que Israel estava preparada per a qualsevol escenari, tot i que creia que Hamàs tenia la intenció d’actuar a Cisjordània.
"L’emir esperava que, malgrat la seva resposta reservada, Netanyahu es prengués el missatge seriosament i actués", reconeix l’assessor. Bin Zayed també va transmetre al director de la CIA, William J. Burns, que va intentar comunicar al primer ministre que "alguna cosa està a punt d’esclatar" i li va dir que aquest creia que la zona volàtil era, de fet, Cisjordània. Tot i que Netanyahu va rebre el missatge en aquella trucada que va durar 45 minuts, la investigació revela que no va fer res més al respecte. Cap dels caps de l’aparell de defensa, ni el de l’agència de seguretat interna Shin Bet, ni el del Mossad, a càrrec de l’externa, ni el cap de l’Estat Major de l’Exèrcit israelià, sabien de l’avís de Bin Zayed. "Si haguéssim estat al corrent de les advertències, és possible que haguéssim donat més importància al primer missatge que vam rebre de Sinwar", afirma un alt funcionari del Shin Bet.
Focus en Cisjordània
A més, aquells dies, l’oficina del primer ministre va rebre una trucada similar del cap de la intel·ligència egípcia, el general Abbas Kamel, que va advertir Netanyahu sobre "alguna cosa inusual, una operació aterridora" que Hamàs estava a punt de llançar. En aquell moment, Netanyahu li va respondre, segons el diari Yedioth Ahronoth: "A Gaza, hi tenim presència, controlem la situació. El nostre problema és a Cisjordània, i és allà on també estem desviant forces". Va ser precisament allà on hi havia un desplegament militar més ampli, un factor que va influir en la lenta resposta de l’Exèrcit israelià a l’agressió de Hamàs del 7 d’octubre. Alhora, les negociacions dels mesos previs entre Israel i Hamàs per a una treva temporal que promogués un acord de llarg termini a Gaza van ajudar a despistar.
"Transmetin el missatge que estic preparant la mare de totes les sorpreses. Una operació aterridora. Una cosa extraordinària. Si us plau, transmetin als israelians el que estic dient paraula per paraula"
Sinwar va comunicar el seu missatge als israelians a través d’un funcionari de Fatah que va participar en aquest diàleg. "Digui’ls que esperin un zilzal, un terratrèmol", li va demanar. A mitjans de setembre del 2023, l’ara difunt líder de Hamàs va insistir en la seva advertència: "Transmetin el missatge que estic preparant la mare de totes les sorpreses. Una operació aterridora. Una cosa extraordinària. Sisplau, transmetin als israelians el que estic dient paraula per paraula". I així ho va fer Bin Zayed, que va rebre el missatge del seu assessor, proper a aquest funcionari de Fatah, tot i que el seu missatge no va tenir cap impacte. Com a resposta, l’oficina de Netanyahu ha qualificat la investigació de Haaretz d’"una mentida absoluta". "El primer ministre no va parlar amb el president dels Emirats Àrabs Units durant el període en qüestió i no va rebre cap advertència per part seva", ha afirmat.
Crítiques de l’oposició
Aquesta exclusiva, no obstant, arriba en un moment molt delicat per al líder israelià ja que, per primera vegada des de l’atac de Hamàs que va suposar el principal error d’intel·ligència de la història del país, s’enfronta a les urnes. El 27 d’octubre Israel celebra les seves eleccions generals i les enquestes no donen la victòria a l’invencible Bibi fins ara. L’oposició, per la seva banda, ha aprofitat la revelació per assenyalar Netanyahu. "Cada vegada hi ha més indicis que apunten a la mateixa conclusió: Netanyahu va conduir Israel a cegues al desastre del 7 d’octubre", ha escrit a X l’excap de l’Estat Major, Gadi Eisenkot, al capdavant del partit Yashar i líder a les enquestes. "Va rebre desenes d’advertències sobre el 7 d’octubre i les va ignorar totes, no és apte per al càrrec", ha sentenciat el seu principal rival.
"Netanyahu té responsabilitat personal i directa pel fracàs que va provocar la mort de milers d’israelians durant el seu mandat", ha denunciat l’exprimer ministre i líder de B’Yachad, Naftali Bennett, en una publicació a X on ha confirmat que l’informe de Haaretz "és cert" sense explicar com ho sap. "El seu menyspreu per les advertències equival a negligència criminal, raó per la qual està fent tot el possible per impedir l’establiment d’una comissió estatal d’investigació que trauria a la llum la veritat", ha afegit. "Netanyahu és un inepte i il·legítim; el seu lloc és a la presó pels seus crims contra l’Estat d’Israel", ha escrit Yair Golan, líder de la formació Demòcrates, a X.
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