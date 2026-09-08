Al Parlament
Els partits catalans veuen «greu» no conèixer l’estat de l’educació per l’error en l’informe PISA i pressionen Illa perquè comparegui
DIRECTE | Última hora de la manifestació de docents i els resultats de l’informe PISA
Catalunya arrenca el curs 2026-2027 amb 1,6 milions d’alumnes i 85.000 professors cridats a la vaga
Gisela Boada
Els partits de l’oposició, incloent-hi els socis d’investidura de Salvador Illa -ERC i Comuns-, han sortit aquest dimarts en tromba a carregar contra els <strong>resultats acabats de conèixer de les proves PISA</strong> 2025, la traducció dels quals no té validesa a Catalunya a causa d’un error en l’execució dels exàmens, i contra el Govern d’Illa, que ha vist <strong>convocada una vaga docent</strong> el primer dia de tornada a les aules. Com a mínim, davant el terratrèmol que sacseja la comunitat educativa, exigeixen que el president doni explicacions al Parlament com més aviat millor.
L’informe internacional PISA, que es fa als alumnes de 4t d’ESO cada tres anys, mostra resultats especialment preocupants encomprensió lectora entre els alumnes espanyols, amb una caiguda equivalent al retrocés d’un curs escolar, si bé no es pot comparar si l’escenari és pitjor o millor a Catalunya. "La situació és alarmant, és la prova de la irresponsabilitat dels que ens volen normalitzats i resignats a la dependència espanyola i en un sistema que no pretén formar ciutadans crítics", ha escrit a X el president de Junts, Carles Puigdemont.
La principal crítica dels partits, que ja han anat expressant des de dilluns, té un doble vessant. D’una banda, retreuen a Illa que no hagi intentat <strong>reconduir durant l’estiu</strong> el conflicte amb els docents, després que el curs passat ja acabés en peu de guerra i amb l’amenaça de complicar l’inici del nou curs. D’altra banda, continuen explotant políticament l’error intern en les proves PISA, que ha provocat, de moment, el cessament de la número dos de la Conselleria d’Educació i FP.
Junts, PP, Vox i la CUP consideren insuficient aquesta decisió i mantenen la seva exigència que dimiteixi la titular del Departament, Esther Niubó, que ja va donar explicacions per aquest a qüestió al Parlament abans de l’estiu i va ser reprovada per la Cambra catalana. ERC i Comuns, en canvi, eviten per ara apujar la pressió fins al punt de reclamar el seu cessament, però pressionen Illa perquè mogui fitxa ja sobre aquest tema, prenent decisions immediates.
Els socis esquiven la petició de dimissió
La portaveu republicana al Parlament, Ester Capella, ha rebaixat el to respecte a les declaracions que va fer dilluns la secretària general, Elisenda Alamany, i s’ha limitat a assenyalar que és un "mal senyal" començar el curs amb una vaga. Alamany havia retret a Illa haver-se’n "anat de vacances" sense resoldre el conflicte i haver-lo deixat "podrir".
Sobre una possible petició de dimissió de Niubó, Capella ha deixat clar que ERC vol esperar que el president comparegui al Parlament per retre comptes sobre el fiasco de les proves PISA i conèixer el resultat de l’expedient intern que ha de dilucidar què va ser el que va fallar. Una data de compareixença que es coneixerà dimecres, després de la reunió de la junta de portaveus, i que previsiblement tindrà lloc a finals de mes. "Les responsabilitats s’han d’assumir. Si les explicacions d’Illa no són suficients, ERC demanarà el que calgui. Algú no va fer el que tocava fer. De l’expedient no sabem res del que realment va fallar i la responsabilitat no pot quedar sempre circumscrita a càrrecs tècnics”, ha declarat la portaveu d’ERC.
Un acord de país
Capella considera "greu" no poder comptar amb una "eina fonamental" com PISA per conèixer l’estat de salut de l’educació a Catalunya, tot i que ha posat el focus en com afrontar la crisi educativa. En aquest sentit, ha tornat a posar sobre la taula, en línia amb el que també reclamen el Govern, Junts, Comuns i la CUP, un acord de país sobre aquesta qüestió, al qual tots asseguren estar disposats a sumar-s’hi.
"Necessitem un horitzó a deu anys vista, amb objectius, que estabilitzi el sistema i permeti definir resultats mesurables. És imprescindible un acord de país amb Govern, Parlament, sindicats, comunitat educativa i societat", ha insistit Capella, poc després que Niubó anunciés l’obertura d’un debat "més enllà dels sindicats" per definir el model educatiu de Catalunya de la pròxima dècada. Està per veure si tots els actors aconsegueixen finalment acostar posicions.
La primera vaga del curs
Entre els partits i els dos socis d’investidura ha caigut especialment malament la petició que va fer aquesta setmana el president als docents de concedir una treva -un "parèntesi"- per negociar la crisi educativa. "És el moment que sigui el Govern el que, en lloc de demanar treves, es posi les piles, actuï i reaccioni", ha etzibat la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, durant una atenció als mitjans a Badalona.
El PP i la CUP, en les seves respectives rodes de premsa al Parlament, han mantingut el to crític contra Illa. La portaveu dels populars, Lorena Roldán, ha tornat a retreure al president que no hagi gestionat la crisi durant les vacances -"s’ha dedicat a inaugurar eclipsis", ha ironitzat- i ha qualificat de "frau" el Govern d’Illa per la seva "incapacitat" per resoldre-la.
La CUP, tot i mantenir una visió del model educatiu pràcticament oposada a la del PPC, també ha parlat de "fracàs" tant del sistema educatiu com de la gestió de l’Executiu. "La consellera Niubó ha de dimitir. El que cal és garantir les conquestes que s’han promès i aprofitar la força per abordar tot el que el Govern continua evitant: la crisi estructural de l’educació pública, que necessita una resposta estructural", ha afirmat Pilar Castillejo, presidenta del grup parlamentari de la CUP.
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