Tempesta judicial i política
Peinado cita avui Begoña Gómez per a una última vista
La dona del president demana que s’ajorni l’audiència prèvia al judici mentre el seu nou advocat insta a la seva absolució
Cristina Gallardo
El jutge Juan Carlos Peinado, que ha processat la dona de Pedro Sánchez, ha dictat una interlocutòria en què acorda la celebració d’una última audiència de caràcter preliminar, prèvia a l’obertura de judici contra ella per delictes de malversació i tràfic d’influències, que a celebrar demà, 8 de setembre, a les 18.00 hores. Cita Begoña Gómez i l’altra acusada en aquest procediment, el seu assistent a la Moncloa Cristina Álvarez.
Adopta aquest acord després que divendres passat el nou advocat de Gómez presentés el seu escrit de defensa de cara al judici amb jurat que asseurà la dona del president del Govern a la banqueta, si bé la defensa que exerceix el lletrat Jaime Campaner ha sol·licitat un ajornament.
"Lamentant per endavant les molèsties que pugui ocasionar a l’òrgan jurisdiccional", argumenta Campaner informa el titular de la plaça d’Instrucció número 41 de maMadridue o el dia 22 de juliol (abans de personar-se en aquesta causa) va adquirir un bitllet d’avió des de Palma de Mallorca (la seva residència habitual) a Barcelona a les 17:50 hores del dia 8 de setembre, amb arribada prevista a les 18.50 hores, a fi d’atendre un assenyalament judicial el 9 de setembre al matí", explica l’advocat.
L’advocat de Gómez defensa la seva absolució perquè Begoña Gómez "no va influir ni va exercir pressió moral en Joaquín Goyache (el rector) ni en Juan Carlos Droadrio (el vicerector) ni en qualsevol altra autoritat o funcionari aprofitant-se del seu vincle matrimonial per aconseguir la creació de la Càtedra extraordinària" a la Universitat Complutense. Nega igualment haver obtingut benefici econòmic ni del ‘software’ associat al curs de Transformació Social Competitiva ni del recolzament de l’assessora que se li havia assignat a la Moncloa.
En la seva resolució, l’instructor explica que per la defensa Gómez s’havia proposat com a diligència complementària per a la seva pràctica avui, en l’audiència prèvia, de l’interrogatori de José Manuel Ruano professor titular del Departament de Ciència Política de la Universitat Complutense de Madrid i codirector de la càtedra amb Gómez. No obstant, rebutja la pràctica d’aquesta prova.
Es demanen per part de les acusacions populars, sota la direcció lletrada de l’associació provida Hazte Oír, 13 anys de presó per a Begoña Gómez i 6 anys per a la seva assessora, mentre que la fiscalia no veu cap delicte en les seves activitats i insta l’absolució.
Els arguments de la defensa
La defensa manté que Gómez estava col·laborant amb la Universitat Complutense de Madrid "molt abans que el seu marit accedís a la presidència del Govern", concretament com a codirectora del diploma de formació contínua de Tècnic de Fundraising durant els cursos 2012-2014, molts anys abans de la creació de la càtedra per la qual va ser investigada.
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