Sánchez demana al PSOE "sortir a guanyar, no a empatar" i ser un dic contra la ultradreta
Es proposa "aclarir" les causes de la crisi a Ceuta i "tornar la normalitat"
Iván Gil
Amb totes les enquestes en contra i la sacsejada de la crisi a Ceuta enterrant la iniciativa del Govern durant l’arrencada de l’últim curs de la legislatura, Pedro Sánchez va mirar ahir d’insuflar ànim als seus mirant ja a les pròximes eleccions generals. Per aprofitar el temps que queda i continuar desplegant el seu full de ruta, "demostrant que és així com es para els reaccionaris, amb més drets i llibertats" i "sortint a guanyar, no a empatar, amb totes les de la llei", va traslladar durant la seva intervenció en la reunió interparlamentària del PSOE per obrir el curs polític amb diputats, senadors i eurodiputats.
Sense deixar d’esmentar la victòria de la ultradreta alemanya en les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt, Sánchez va demanar als seus anar a més per vaticinar que després del 2027 "venen quatre anys més" de govern de coalició. "El nostre projecte de país mira al 2030", va dir.
Al PP l’ha qualificat d’"oposició destructiva" i va deixar també encàrrecs per a les comunitats autònomes governades pel PP. Tant en matèria de finançament autonòmic, pel seu bloqueig, com pel que fa als recursos destinats a l’extinció d’incendis aquest estiu. "Ara, més que mai, amb governs autonòmics de la coalició ultradretana del PP i de Vox, hem de ser el baluard de l’Espanya de les llibertats. O les defensem nosaltres, o no ho farà ningú", va afegir.
"Ens enfrontem a una aliança involucionista ultra", va alertar situant el camp de joc en la dicotomia del progrés davant "retallades en drets i llibertats, privatitzar l’Estat de benestar i fracturar la convivència". "Deveu haver vist que està tota la internacional ultradretana atacant Espanya. A Europa i a l’altre costat de l’Atlàntic. Per alguna cosa deu ser. Després de vuit anys de Govern progressista, Espanya és la demostració que el contrari a l’odi és el nostre avenç", va argumentar per titllar d’"avís" el que ha passat a Alemanya.
"Orgull"
"L’avís que l’amenaça ultra, gràcies en gran mesura a la rendició de la dreta tradicional, guanya terreny a Europa i al món. I també la constatació que un govern com el de coalició progressista com l’espanyol és més necessari que mai", va concloure. Després d’això fins i tot va apel·lar a reivindicar l’"orgull" de les sigles i el programa de govern desplegat.
Entre les prioritats que va marcar hi ha els Pressupostos, amb la intenció de presentar els primers de la legislatura en les pròximes setmanes. Una mena de cartell electoral, atesa la falta de garanties per tirar-los endavant, i que es reforça amb la defensa que tindran "la partida més gran en inversió social de la història". Principalment, en matèria d’habitatge.
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