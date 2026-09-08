AfD
La victòria d’AfD a Saxònia tensa el PP i Vox per primera vegada des dels seus pactes autonòmics
Els d’Abascal provoquen el PP europeu perquè no impedeixi governar els neonazis i la direcció popular ironitza amb el possible acord de "l’extrema dreta i l’extrema esquerra"
Mariano Alonso Freire
Les relacions entre el Partit Popular (PP) i Vox viuen aquest 2026 un moment òptim després dels acords de coalició en fins a quatre comunitats autònomes: Extremadura, Aragó, Castella i Lleó i Andalusia. Això no impedeix que les coses es puguin tensar en qualsevol moment per causes endògenes o exògenes a aquests acords, o fins i tot per les dinàmiques pròpies de la política espanyola.
En aquest cas, i com era d’esperar, el triomf històric de la ultradreta neonazi d’Alternativa per a Alemanya (AfD) a l’estat de Saxònia-Anhalt, que ara mira de veure com governar després de quedar-se al límit de la majoria absoluta, ha fet aflorar les diferències més de fons i d’aliats entre el partit tradicional de la dreta espanyola i l’extrema dreta que lidera Santiago Abascal. Fins i tot amb pulles creuades entre tots dos. Malgrat tot, i a diferència del que passava no fa gaire (sense anar més lluny fa 12 mesos, quan la tensió entre Alberto Núñez Feijóo i Abascal va arribar gairebé al seu zenit, o el 2024, quan Vox va sortir unilateralment de tots els governs autonòmics), la sang no ha arribat al riu i la manera de verbalitzar les discrepàncies no és tan feridora com abans.
No cal dir que el resultat a l’estat federat alemany es va rebre amb eufòria a Vox i amb descontentament al PP, el comitè de direcció del qual va tindre temps aquest dilluns d’analitzar amb decepció la patacada en les esmentades eleccions regionals de la CDU, el seu partit germà, que amb tot just un 17% dels vots es deixa més de la meitat dels sufragis obtinguts fa quatre anys al mateix territori.
L’eurodiputat i coordinador nacional jurídic de Vox, Jorge Buxadé, no va trigar a mostrar-se «molt content» pel resultat, tot i que AfD no forma part de la seva mateixa família política al Parlament Europeu, la de Patriotes, grup que encapçalen l’ex primer ministre d’Hongria, Viktor Orbán, i la líder de l’extrema dreta francesa, Marine le Pen, i que presideix el mateix Abascal. La formació germànica pertany, en canvi, al grup de Patriotes per Europa, diferent també del tercer grup pel que fa a l’extrema dreta continental, el dels Conservadors i Reformistes Europeus, que té la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, com a cara més visible.
Buxadé i Sémper
Buxadé, amb to irònic, es va preguntar retòricament si el Partit Popular Europeu (PPE) maniobrarà ara perquè tots els grups polítics alemanys s’aliïn amb l’únic objectiu que no governi AfD. Preguntat per això a la roda de premsa habitual dels dilluns posterior al Comitè de Direcció del PP, el portaveu nacional dels populars, Borja Sémper, va evitar entrar en el cos a cos i va admetre el seu descontentament per la patacada de la CDU, la formació del canceller federal, el conservador Friedrich Merz.
Tot i que Sémper (pulla per pulla) va remarcar amb un cert somriure sarcàstic la paradoxa que una de les opcions de pacte més plausibles d’AfD per convertir el seu candidat, Ulrich Siegmund, en el primer governador d’un estat federal del seu espai polític passi per algun tipus d’acord amb l’esquerra de Sahra Wagenknecht, líder del partit que porta el seu nom, una escissió de Die Linke amb un discurs radicalment contrari a la immigració i contrari, entre altres qüestions, a la guerra a Ucraïna. «És curiós que el que podem veure a Alemanya és una aliança entre l’extrema dreta i l’extrema esquerra», va assenyalar amb mig somriure des del faristol de la sala de premsa de la seu de Génova.
Malgrat tot, i com admeten sotto voce molts dirigents del PP, tant de la direcció nacional com barons territorials, el declivi d’alguns dels seus partits homòlegs, com la CDU en aquest cas, apareix d’alguna manera com un mal menor, ja que ressalta la fortalesa del PP respecte de molts dels seus socis. «Quan els diem que hem tret un 40% del vot en regions com Extremadura i Andalusia, per exemple, al PP europeu gairebé no s’ho poden creure», remarquen. A Vox, per la seva banda, tot el que suposi un avanç dels seus correligionaris continentals, siguin o no membres de Patriotes, representa un vent de cua per al creixement del que ja és el tercer partit de la quarta economia de la Unió Europea, menys d’una dècada després d’haver obtingut per primera vegada en la seva història representació parlamentària.
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