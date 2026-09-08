Sacsejada ultra a Alemanya
La victòria de l’AfD mostra els límits dels cordons sanitaris
Les eleccions a Saxònia-Anhalt qüestionen l’estratègia davant de la ultradreta
Mario Saavedra
El cordó sanitari ha sigut una eina eficaç per mantenir la ultradreta allunyada del poder a Europa durant almenys un quart de segle. L’apogeu d’aquesta estratègia (un pacte no escrit entre la resta de partits per proscriure l’extrema dreta) es va viure a França en les presidencials del 2002, quan Jacques Chirac va derrotar Jean-Marie Le Pen gràcies al rebuig frontal de la resta de partits al que aleshores s’anomenava Front Nacional. Des de llavors, l’anomenat "front republicà" és una constant de la política francesa.
A Alemanya, el cordó sanitari davant d’Alternativa per Alemanya (AfD) es va consolidar des de l’entrada del partit al Bundestag l’any 2017, quan les forces que anaven des del centredreta fins a l’esquerra van acordar no cooperar de cap manera amb la formació ultradretana. La posició es va reforçar després dels comicis a l’estat de Turíngia del 2020, quan l’elecció d’un president regional amb els vots d’AfD va provocar una crisi política i va acabar amb la seva dimissió.
El cordó sanitari alemany (brandmauer o tallafocs) es va reforçar encara més quan, el maig del 2025, l’Oficina Federal per a la Protecció de la Constitució va classificar l’AfD com a "formació d’extrema dreta confirmada" i com un perill nacional.
Opció antisistema
Però tant a França com a Alemanya aquest cordó sanitari ha anat acompanyat d’un trepidant auge electoral d’ambdues formacions. Com que no governen, no pateixen desgast; com que el sistema les rebutja, es converteixen en l’opció antisistema per antonomàsia. Si a això s’afegeix insatisfacció econòmica o el rebuig a la immigració, el còctel està servit. Des del 2025, l’AfD és la segona força a les eleccions federals i Le Pen és la favorita per a les eleccions presidencials de primavera a França.
La victòria aclaparadora de l’AfD a les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt està sembrant dubtes sobre si la brandmauer continua sent la millor opció per contenir la ultradreta. L’AfD, amb un missatge ultranacionalista, antieuropeista i xenòfob, ha obtingut el 44% dels vots i 39 dels 43 escons necessaris per a la majoria absoluta en aquest petit land de l’est del país.
La resta de partits s’enfronta ara a la possibilitat de formar una aliança molt heterogènia per impedir que l’AfD arribi al Govern regional, cosa que tampoc està garantida, perquè hi ha un partit d’ultraesquerra xenòfoba (Aliança Sahra Wagenknecht-Per la Raó i l a Justícia) que podria pactar-hi.
"A Saxònia-Anhalt, aplicar un cordó sanitari ara no és gaire convenient. L’AfD ha obtingut un 44% dels vots amb una participació del 80%. És molt difícil justificar l’aplicació d’aquest cordó sanitari", opina Guillermo Fernández-Vázquez, professor de Ciència Política de la Universitat Carles III de Madrid i autor de Qué hacer con la extrema derecha en Europa. "Obligaria a un pacte contra natura entre molts partits, cosa que té dos efectes: primer, contribueix que l’extrema dreta es victimizi i pugui dir: ‘¿Ho veieu? Les elits no respecten el que el poble ha volgut’. I, segon, un Govern format per partits tan heterogenis segurament seria difícil de gestionar, podria ser inestable i poc funcional".
El cordó sanitari comporta un efecte col·lateral nociu: convertir una formació determinada en l’únic partit exclòs del sistema l’ajuda a victimizar-se. La paradoxa, així, és que una estratègia concebuda per debilitar l’extrema dreta pot acabar reforçant el seu discurs. El missatge de "tots contra nosaltres" permet a aquests partits presentar-se com a víctimes d’unes elits que, suposadament, no respecten la voluntat popular.
"El cordó sanitari és una arma de doble tall. D’una banda, continua sent la millor estratègia per impedir que l’extrema dreta arribi al poder, com han demostrat fins ara països com Alemanya, França i Bèlgica. De l’altra, facilita que els partits d’extrema dreta sostinguin que l’establishment està confabulat contra ells i contra les persones a les quals, segons afirmen, representen. Aquesta retòrica populista alimenta el suport dels votants a aquests partits", opina Gilles Ivaldi, investigador del Centre d’Investigacions Polítiques de Sciences Po, a França. "A més, el cordó sanitari sovint es veu debilitat per l’intent dels partits tradicionals d’assumir polítiques de l’extrema dreta, com per exemple en matèria d’immigració".
Alemanya no és l’únic país on aquesta estratègia de l’aïllament comença a mostrar els seus límits. França constitueix el gran laboratori europeu del cordó sanitari. El 2024, quan l’Agrupació Nacional (RN) va quedar en disposició de convertir-se en la primera força de l’Assemblea Nacional, el front republicà va tornar a funcionar: la retirada de candidats d’esquerres i macronistes va permetre impedir que RN obtingués majoria. El Nou Front Popular va arribar a 182 escons i el partit de Marine Le Pen va quedar tercer, tot i haver guanyat la primera volta. Però aquell mecanisme no té per què repetir-se. RN ha avançat en el seu procés de normalització. De cara a les presidencials del 2027, Marine Le Pen parteix com a favorita a les enquestes, malgrat la seva condemna judicial, mentre que l’esquerra continua dividida i Jean-Luc Mélenchon manté la seva candidatura divisiva.
El cas espanyol
A Espanya, Vox ha entrat en institucions i governs autonòmics i municipals sense un debat de fons. "Espanya és un cas força anòmal en aquest sentit. Ni tan sols existeix un gran debat dins de la dreta sobre el cordó sanitari. Hi pot haver discussió sobre si Vox agrada més o menys, però, en el fons, la immensa majoria dels sectors de la dreta diuen: ‘si els necessito per governar, ens en sortirem’", afegeix Fernández-Vázquez.
L’estratègia del cordó sanitari, en conclusió, té un taló d’Aquil·les: serveix per mantenir fora de les polítiques públiques els partits censurats, però al mateix temps els proporciona combustible electoral.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
- Albert López i Marisol Hosta, guanyadors del Joc de Cartes amb La cuina d'en Tikus
- Vaig pensar que seria avorrit perquè no ens vam llançar ganivets
- Crim de Manresa: amics de la víctima que van tenir els sospitosos a les aules
- Descobreix els tres tipus de viatges de l’Imserso que fixa el Govern: destinacions, preus i dates
- Uns petards provoquen un incendi a Berga
- Crim de Manresa: Ceuta continua estant a mil quilòmetres del Bages
- Un home mig nu atura el trànsit al mig de Solsona