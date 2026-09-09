Vista judicial
Begoña Gómez consumeix el seu últim cartutx per evitar el judici
Cristina Gallardo
La defensa de Begoña Gómez, que exerceix el lletrat Jaime Campaner, va esgotar ahir el seu últim cartutx davant el jutge Juan Carlos Peinado per instar a l’absolució de la seva clienta. Ho va fer durant l’última audiència preliminar convocada pel magistrat, en compliment de la llei del jurat, abans d’agafar-se vacances demà fins al pròxim dia 18 i jubilar-se el dia 27 d’aquest mes. Una vegada resolt aquest tràmit, al qual no va assistir la dona de Pedro Sánchez, i en què totes les parts van reiterar les seves actituds respecte al cas, el jutge Peinado dictarà l’obertura de judici oral per delictes de malversació i tràfic d’influències davant un jurat popular.
Entre dubtes
Durant gairebé tota la jornada es va mantenir el dubte sobre si la vista se celebraria o no. L’advocat de Begoña Gómez, Jaime Campaner, que va demanar un ajornament al·legant un compromís judicial anterior a Barcelona, va assenyalar finalment al jutge que aquest s’havia suspès i que hi podria acudir, tot i que li va sol·licitar un retard de 45 minuts sobre l’hora prevista, que eren les sis de la tarda.
El jutge Juan Carlos Peinado, que ha processat la dona de Pedro Sánchez per malversació i tràfic d’influències reconeixia en la seva última providència que té aprovat el seu "pla de vacances" entre avui, 9 de setembre, i el dia 18 del mateix mes, i que aquesta va ser la raó per la qual va citar ahir a la tarda les defenses de la dona de Sánchez i de la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, per a la celebració d’una última audiència de caràcter preliminar, prèvia a l’obertura de judici.
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