Crisi migratòria
Brussel·les concedeix a Espanya 114,7 milions d’euros en ajudes per fer front a la crisi a Ceuta
Els diners han de servir per reforçar la seguretat a la frontera amb el Marroc i millorar la capacitat d’acollida
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Beatriz Ríos
Bruselas
La
ha concedit aquest dimecres 114 milions d’euros en ajudes a Espanya en resposta a la crisi migratòria a Ceuta, provocada per l’entrada de milers de persones de manera irregular el mes de juliol passat, i que s’han de destinar a reforçar la seguretat a la frontera amb el Marroc, a facilitar la identificació i el retornar, i a millorar la capacitat d’acollida dels menors no acompanyats.
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