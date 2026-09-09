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Crisi migratòria

Brussel·les concedeix a Espanya 114,7 milions d’euros en ajudes per fer front a la crisi a Ceuta

Els diners han de servir per reforçar la seguretat a la frontera amb el Marroc i millorar la capacitat d’acollida

336 El comissari europeu d’Assumptes d’Interior i Migració, Magnus Brunner, assisteix a una roda de premsa sobre l’enfortiment de l’Europol i l’Eurojust per intensificar la lluita contra la delinqüència transfronterera i el terrorisme.

336 El comissari europeu d’Assumptes d’Interior i Migració, Magnus Brunner, assisteix a una roda de premsa sobre l’enfortiment de l’Europol i l’Eurojust per intensificar la lluita contra la delinqüència transfronterera i el terrorisme. / OLIVIER MATTHYS / EFE

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Beatriz Ríos

Bruselas

La

ha concedit aquest dimecres 114 milions d’euros en ajudes a Espanya en resposta a la crisi migratòria a Ceuta, provocada per l’entrada de milers de persones de manera irregular el mes de juliol passat, i que s’han de destinar a reforçar la seguretat a la frontera amb el Marroc, a facilitar la identificació i el retornar, i a millorar la capacitat d’acollida dels menors no acompanyats.

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