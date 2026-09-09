Canvis en els Mossos
Junts acusa Illa de «perdre el control» de la seguretat i de la conselleria d’Interior després de la dimissió de Trapero
Els Comuns celebren la marxa de Trapero però lamenten que el Govern visqui «instal·lat en la provisionalitat»
Carlota Camps
Si aquest dimarts la polèmica estava a la conselleria d’Educació, per no haver aconseguit aixecar la vaga del primer dia de curs, aquest dimecres la tempesta s’ha traslladat a Interior. El motiu, en aquest cas, ésla dimissió del director general de la policia,Josep Lluís Trapero, just el dia en què s’havia d’anunciar la remodelació del cos policial per la jubilació de Miquel Esquius, cap dels Mossos.
Les reaccions de l’oposició no s’han fet esperar. El primer partit a pronunciar-se ha sigut Junts, que ha acusat Illa d’haver «perdut el control de la seguretat i també del Departament d’Interior». «La inseguretat creix als carrers i el caos s’instal·la a Interior. El Govern no té ningú al volant», ha alertat el portaveu dels postconvergents a la Cambra catalana, Salvador Vergés, en un apunt a les xarxes.
Però les crítiques no s’han quedat sol al grup de l’oposició. També els socis han reaccionat amb contundència. «Nova setmana i nova crisi de Govern. Un Govern que viu instal·lat en la provisionalitat», ha recriminat la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, que malgrat això ha celebrat la marxa de Trapero.
«És una bona notícia. Confiem que els canvis en la Direcció General de la Policia i en la direcció dels Mossos suposin canvis efectius per garantir el dret a la protesta i millorar la percepció de seguretat al nostre país», ha afirmat.
A més de la dimissió de Trapero, la setmana passada també va deixar el càrrec el fins ara secretari general de la Conselleria d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya, Tomàs Carrión.
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