Congrés dels Diputats
Feijóo acusa Sánchez d’intentar «manipular el cens» i el president acusa la dreta de «retallar el dret al vot»
La llei de nets, l’informe PISA i el Marroc centren la primera sessió de control del curs polític
Mariano Alonso Freire
El Congrés va celebrar aquest dimecres la primera sessió de control al Govern del curs polític, en què el president Pedro Sánchez es va enfrontar a les preguntes d’Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal i Gabriel Rufián, amb la llei de nets, l’informe PISA i la crisi de Ceuta com a assumptes principals. El líder de l’oposició es va referir a la suspensió cautelar dels efectes electorals de la disposició sobre la nacionalitat a fills d’exiliats en la llei de memòria democràtica realitzada aquest dimarts pel Tribunal Suprem (TS), que segons el seu parer demostraria la intenció del Govern de «manipular el cens», una cosa que segons va vaticinar, «tampoc li sortirà bé».
En la seva rèplica, Sánchez va acusar el Partit Popular (PP) i Vox de mirar de «retallar el dret al vot» de les persones que obtenen la nacionalitat espanyola gràcies a aquesta norma. Tots dos van acabar les seves intervencions desafiant-se a una pròxima cita electoral. «Senyoria, posi data i ens veiem a les urnes», li va etzibar Feijóo al cap de l’Executiu, que va contestar afirmant que hi hauria eleccions l’any que ve, tot i que en un lapsus que va aixecar un gran rumor a l’hemicicle va parlar primer que serien «el 2026», i que les guanyaria el PSOE.
Sobre els futurs comicis es va referir en la seva intervenció Rufián. En un to entre pessimista per als interessos de l’esquerra i d’alerta als grups d’aquest bloc, el portaveu d’ERC va advertir: «A mi els números no em surten, i em fa mal la boca ja de dir-ho». El diputat republicà va assenyalar que, en canvi, a la dreta sí que li surten, segons les projeccions d’escons sumats del PP i Vox de les últimes deu enquestes publicades, que va citar detalladament en la intervenció des del seu escó, abans de concloure: «¿Nosaltres què fem? Negar-ho, fer veure que no passa». Segons va expressar, davant l’amenaça d’involució democràtica que segons el seu parer suposaria un govern de la dreta i l’extrema dreta, «la gent fora s’està jugant les seves condicions de vida, però nosaltres ens estem jugant les nostres sigles. Però com que ens anirà millor... ¿de què serveix dos o tres diputats més si aquests arribaran amb 210?».
Sánchez comparteix el «diagnòstic» de Rufián
Sánchez va dir compartir «part del seu diagnòstic», ja que segons la seva opinió «la incorporació de Vox a aquesta equació de governabilitat i la ultradretanització del Partit Popular, que veiem per exemple amb la llei de memòria democràtica, cosa que fa és obrir les portes a una involució en tots els àmbits de drets i llibertats, i també en la diversitat territorial del nostre país». Prèviament, Rufián havia asseverat que amb la dreta en el poder s’acabarien amb les competències de Catalunya i Euskadi.
Abans de l’intercanvi amb Rufián i després del qual va mantenir amb Feijóo, Sánchez es va enfrontar a la pregunta parlamentària de Santiago Abascal, que el va acusar d’haver convertit Espanya en un «protectorat marroquí» i va prometre que en un govern amb Vox ningú enviarà sobre el nostre país, enumerant com a exemple diverses capitals mundials, entre les quals «Washington», cosa que va provocar una reacció sarcàstica als grups de l’esquerra. Sánchez li va replicar: «Té broma que vostè, a part de les mentides i la desinformació, em faci a mi aquesta acusació, quan si algú va amb una corretja al coll és vostè. Per això aplaudeix els aranzels d’uns i els genocidis d’altres», va afirmar amb referència a Donald Trump i Benjamin Netanyahu, abans d’acabar la seva intervenció: «A diferència de vostè, jo seré un gos, però no tinc amo».
Els mals resultats d’Espanya a l’informe PISA d’educació van sortir a col·lació en la primera sessió de control després de les vacances, ja que tant Feijóo com Abascal els van atribuir a les polítiques del Govern, recordant el líder del PP que les comunitats que surten més ben parades són les que governa el seu partit. Sánchez, en canvi, va presumir d’haver duplicat en pressupost en Educació i va acusar aquestes autonomies governades pels populars de no executar correctament els fons destinats a les escoles.
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