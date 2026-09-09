La dreta israeliana no renuncia al pla de buidar Gaza de palestins
Diversos partits ultres converteixen la "migració voluntària" promoguda per l’Executiu de Netanyahu en proposta electoral
Ricardo Mir de Francia
El març del 2025 el govern de Benjamin Netanyahu va aprovar una resolució per "facilitar" la transferència de la població de Gaza a tercers països. O la seva "emigració voluntària", l’eufemisme fet servir en l’argot oficial per buidar l’enclavament de palestins. El Ministeri de Defensa va crear fins i tot un departament especial per gestionar el procés i Netanyahu va encarregar al Mossad que busqués països disposats a acollir-los. Des d’aleshores no s’ha sabut gaire més d’aquells plans. Això no significa que hagin sigut abandonats. El titular de Defensa, Israel Katz, va confirmar la setmana passada que el projecte continua dret, però va ser temporalment "congelat" per la Casa Blanca. El Likud de Netanyahu li dona suport, però també altres partits ultres, que l’han convertit en la proposta estrella de les seves campanyes electorals.
"Al final no hi ha una solució real per a Gaza sense la migració", va dir Katz durant una conferència organitzada per un diari ‘Yedioth Ahronoth’. El ministre del Likud va afirmar que "el 80% dels gazatins volen emigrar" i que el "directori d’emigració" creat pel seu ministeri "està preparat per treure tants palestins com sigui possible" quan les circumstàncies ho permetin. "Per mar, per aire i per qualsevol mitjà", va remarcar.
Katz va reconèixer que el projecte va topar amb obstacles. Va culpar Hamàs d’impedir la sortida dels palestins i va lamentar la falta de països disposats a absorbir-los. Va afegir un altre factor: el canvi d’actitud de la Casa Blanca.
Gir de Washington
El febrer del 2025, poc després de tornar al poder, Donald Trump va recolzar públicament els plans israelians per transferir als més de dos milions d’habitants de Gaza per deixar espai a la seva lucrativa "Riviera de l’Orient Mitjà". Però les condemnes internacionals i la falta de països disposats a acollir palestins van refredar els plans, segons la premsa.
La nova postura de la Casa Blanca va quedar reflectida en el seu full de ruta per pacificar l’enclavament, els 20 punts presentats després de l’"alto el foc" del mes d’octubre passat, on es diu explícitament que "s’animarà la població a quedar-se i se’ls oferirà l’oportunitat de construir una Gaza millor". La pressió àrab hauria sigut determinant per forçar el canvi d’opinió de Trump, segons Katz. "En el dia d’avui Trump no l’ha cancel·lat, només l’ha congelat", va dir.
Crim de guerra
Les transferències forçoses de població són un crim de guerra en el dret internacional, també les deportacions. Per això Israel parla de "migració voluntària", que finançaria amb ajuts econòmics, trasllats gratuïts i incentius per als països de destinació.
Segons la premsa hebrea, Netanyahu va celebrar en els últims mesos diverses reunions interministerials amb representants del Shin Bet i del Mossad. També van transcendir països amb els quals es va negociar per absorbir palestins, molts en guerra o Estats fallits: Etiòpia, República Democràtica del Congo, Líbia, Somalilandia o Indonèsia.
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