Enfrontament i eufòria
La dreta s’embolica per la paternitat del recurs
Mariano Alonso Freire
Les mesures cautelars adoptades aquest dimarts pel Tribunal Suprem (TS) sobre l’anomenada llei de nets, com es coneix la disposició de la llei de memòria democràtica que afecta els descendents d’exiliats espanyols, han provocat un crit d’eufòria a la dreta, i al mateix temps un altre enfrontament entre el Partit Popular (PP) i Vox. Les dues formacions van treure pit de la suspensió que l’Alt tribunal fa dels efectes electors d’aquesta norma, bàsicament la concessió del dret a vot (el que comporta la nacionalitat espanyola) per a prop de dos milions de persones que podrien acreditar la seva condició de descendents (per això la denominació no oficial o col·loquial de la norma) d’exiliats de la Guerra Civil o de la dictadura franquista.. A les xarxes socials, el president de Vox, Santiago Abascal, va felicitar el cap de la delegació del seu partit al Parlament Europeu, Jorge Buxadé, i la senadora i coordinadora jurídica del partit, Marta Castro, que van portar la veu cantant en el recurs a la norma, que també va presentar Iustitia Europa. Per al líder de Vox, els dos dirigents haurien deixat un "gegantesc servei a Espanya i al sistema democràtic". Gairebé alhora, i compartint una de les notícies periodístiques sobre la resolució del TS, el líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, va sintetitzar: "Teníem raó". Acompanyant el missatge del seu cap de files, el vicesecretari d’Hisenda del PP, Juan Bravo, va afirmar a X: "El Tribunal Suprem dona la raó a Feijóo". La reacció de Buxadé a la mateixa xarxa social no es va fer esperar, sobretot per compartir Bravo en el seu perfil una foto de la resolució judicial, que fins i tot semblava la mateixa captura de pantalla que la compartida per l’eurodiputat de Vox. Altres dirigents de l’extrema dreta es van sumar a l’atac a Bravo, en termes molt durs. El vicepresident de la Junta d’Extremadura, Óscar Fernández, li va etzibar: "Quina vergonya, Juan, si esteu xiulant. No tens cap vergonya criatura". La diputada nacional María de Meer va anar encara més lluny contra el seu company del PP a la Cambra baixa: "No siguis pocavergonya, Juan"..
Subscriu-te per seguir llegint
- Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
- Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
- El Govern restringeix la mobilitat dimecres i suspèn les classes a cinc comarques per la previsió de pluges intenses
- Canvi radical de temps a la Catalunya central: arriben tempestes, calamarsa i més de 20 litres en mitja hora
- Guanyen 50 milions a l’Euromilions i prenen una decisió que revoluciona el seu poble per sempre
- La tornada a l'escola, en directe: segueix la vaga de professors i les incidències
- Necrològiques del 7 de setembre
- El curs comença amb l’acollida com a gran repte a la Catalunya central