25 anys dels atemptats
La falsa víctima barcelonina de l’11-S
La catalana Tania Head, nascuda Alicia Esteve, es va inventar que treballava en una de les Torres Bessones el dia de l’atac. La seva popularitat la va portar a presidir la Xarxa de Supervivents a Nova York.
Un documental de Kike Maíllo posa el focus de nou en el cas de la cèlebre impostora
Àlex Álvarez García
Durant tres anys, els EUA van adorar Tania Head. Era la mostra perfecta de la resiliència davant la tragèdia: una executiva de pare diplomàtic, llicenciada per Stanford i Harvard, i que treballava a les oficines de Merrill Lynch de la planta 78 de la Torre Sud de les Torres Bessones quan el segon avió va impactar contra l’edifici l’11-S. La popularitat la va portar a presidir la Xarxa de Supervivents del World Trade Center.
El seu relat tenia tots els elements d’un drama de Hollywood: afirmava haver travessat un infern de fum i cadàvers desmembrats, haver vist la decapitació de la seva secretària i haver salvat la vida gràcies a un jove voluntari –i, desafortunadament, víctima– que va apagar les flames de la seva roba. Probablement, l’únic cert del seu relat era això últim: aquest home altruista, Remy Crowther, de 24 anys, intermediari financer i bomber voluntari a qui se li atribueix el rescat d’un nombre indeterminat de víctimes, guiant-les per l’única escala de les dues torres que no va ser destruïda.
En la seva agònica fugida, un moribund li va donar la seva aliança de casaments perquè l’hi donés a la seva vídua. I per si l’horror fos poc, afirmava que el seu promès –Dave–, i en algunes de les seves versions el seu marit, va morir aquell mateix dia a la Torre Nord. Segons va explicar, ella va tenir la força de baixar les escales perquè no deixava de pensar en el preciós vestit blanc que es posaria en el seu proper casament.
De família coneguda
No obstant, Tania Head no va existir mai. Darrere d’aquesta intricada cuirassa d’heroïna tràgica s’amagava Alicia Esteve Head, una barcelonina nascuda el 1973 que l’11 de setembre del 2001 no era a Manhattan, sinó assistint a classe a Barcelona. Esteve era d’una coneguda família empresarial de l’alta burgesia catalana el cognom de la qual va quedar esquitxat el 1992 per l’escàndol del cas Planasdemunt, pel qual el seu pare i el seu germà van ser empresonats. Ni era diplomàtica, ni tenia títols en universitats de la Ivy League, ni va treballar per a Merrill Lynch.
Les marques al cos, inclosa una greu deformitat al braç dret per cremades i cirurgies, no eren producte de l’atac terrorista, sinó d’un accident de trànsit que va tenir a Espanya anys abans.
En el 25è aniversari de l’11-S, Esteve ha tornat al centre del debat mediàtic amb la recent estrena als cines del documental La superviviente, de Kike Maíllo, amb guió de Markos Goikolea (que arriba a Filmin l’11 de setembre).
La seva incursió en la comunitat de víctimes va començar a forjar-se a internet el 2003, quan va irrompre als fòrums de supervivents oferint missatges carregats d’empatia, fe i dolor. En un país traumatitzat i bolcat en el procés de dol, ningú va dubtar d’ella. Fins i tot, la mare del Remy, el seu teòric salvador, al saber de la farsa, va assegurar a The New York Times, el diari que va donar llum al cas, que "no va compartir mai els detalls, i no era una cosa que volguéssim indagar" per ser "massa personal i dolorós per a ella".
La commoció que despertaven les seves intervencions la va portar a assumir la presidència de la Xarxa de Supervivents del World Trade Center, des d’on es va convertir en una celebritat. Va liderar visites guiades per la Zona Zero per a autoritats com els alcaldes Michael Bloomberg i Rudolph Giuliani, i va posar cara al col·lectiu de supervivents relegats per les administracions.
La caiguda va començar el setembre del 2007. Una investigació del diari novaiorquès, davant les seves negatives a explicar el seu testimoni, va exposar les llacunes de la seva història: no figurava en les nòmines de Merrill Lynch, els familiars de l’home a qui anomenava promès van negar conèixer-la i cap hospital de Nova York va registrar haver-la atès l’11-S. La periodista Marta Forn va completar el puzle des de La Vanguardia i va revelar la seva autèntica identitat.
Esteve no va actuar per lucre econòmic, no va cobrar mai res. Les seves raons apunten a una necessitat patològica d’afecte, visibilitat, estatus i pertinença. Va ser destituïda i acorralada pels mitjans, i va desaparèixer del mapa. El 2008 va enviar un fals e-mail a les seves antigues amistats anunciant el seu suïcidi, una altra manipulació.
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