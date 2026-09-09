Felip VI convoca Robles i la cúpula militar per analitzar la crisi
La Casa del Rei informa que la trobada per estudiar la situació va tenir lloc dilluns, en plena polèmica per la gestió del Govern
Pilar Santos
El Rei va convocar dilluns al palau de la Zarzuela una reunió amb la ministra de Defensa, Margarita Robles; el cap d’Estat Major de la Defensa (Jemad), almirall general Teodoro Esteban López Calderón; el comandant general de Ceuta, general de divisió Luis Jesús Fernández Herrero, i responsables dels comandaments operatius per examinar la situació a la ciutat autònoma des del punt de vista de la Defensa, segons va informar ahir a la tarda la Casa del Rei.
La trobada va permetre a Felip VI conèixer de primera mà l’avaluació dels responsables polítics i militars sobre la situació a Ceuta i la resposta que se li està donant des de l’àmbit de la Defensa. En aquesta cita també hi van ser presents el cap del comandament d’operacions, tinent general José Antonio Agüero, i el cap del comandament operatiu terrestre, tinent general Julio Salom.
Tempesta política
La reunió es produeix en plena tempesta política per la gestió de la crisi de Ceuta, on van entrar 80.000 immigrants des del Marroc els dies 30 i 31 de juliol. El PP ha elevat la pressió sobre Pedro Sánchez fins a demanar la seva dimissió i Alberto Núñez Feijóo l’ha acusat de ser "incompetent" o "còmplice", mentre Vox ha endurit també la seva ofensiva contra l’Executiu. Sumar ha retret al Govern haver actuat tard i considera "no creïble" que es descarti la responsabilitat del Marroc; ERC, Bildu, Podem, el BNG i el PNB també han qüestionat en diferents graus la resposta de l’Executiu, la seva falta de previsió i la posició mantinguda davant Rabat.
Des que va esclatar la crisi, el Monarca ha mantingut diferents contactes polítics i institucionals. En les primeres hores va parlar per telèfon amb el president del Govern i amb el president ceutí, Juan Jesús Vivas, i posteriorment també amb el president de Melilla, Juan José Imbroda, i amb el líder del PP. La trobada més significativa va arribar el 6 d’agost, quan va rebre Vivas a Marivent durant prop d’una hora i mitja i li va traslladar la seva voluntat de visitar Ceuta. .
Felip VI té pendent visitar les dues ciutats autònomes. No ho ha fet com a monarca ni tampoc com a príncep d’Astúries. La voluntat de la Zarzuela i del Govern és que ho faci en les "pròximes setmanes", tal com va anunciar Sánchez fa uns dies. El calendari, no obstant, té diversos obstacles. El pròxim 23 de setembre hi ha eleccions legislatives al Marroc i just el 20 de juliol l’Executiu espanyol i el d’Algèria van decidir convocar una reunió bilateral a l’octubre, un acostament que sempre molesta Rabat, que manté una relació pèssima amb el seu país veí.
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