Medalles d’or de la Generalitat
Illa reivindica el caràcter "obert" de Catalunya davant el "replegament"
Sara González
"La nostra història demostra que mai hem avançat des del replegament o l’aïllament, Catalunya sempre ha sigut oberta". Així va continuar aprofundint el president Salvador Illa en el caràcter inclusiu del catalanisme a les portes d’una Diada especialment marcada per l’auge de l’extrema dreta. Ho va fer durant l’acte d’entrega de la Medalla d’Or de la Generalitat al cuiner Ferran Adrià i a la doctora en física Caterina Biscari, ahir al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat.
Es tracta de la màxima distinció que atorga la institució. El president va reivindicar que tant a la cuina d’El Bulli, des d’on Adrià va revolucionar la gastronomia d’avantguarda, com al Sincrotró ALBA, infraestructura científica que Biscari ha dirigit durant 14 anys, ha quedat clar que el talent té "mil i una nacionalitats", per la qual cosa va defensar una Catalunya d’"arrels profundes i finestres obertes". Un caràcter que, va dir, ha de continuar marcant la identitat dels catalans.
El president va recordar com Adrià va passar de ser un jove que vivia a l’Hospitalet de Llobregat i que als anys 80 fregava plats en un restaurant a Castelldefels a convertir-se en un dels cuiners més reconeguts a escala mundial. En el cas de Biscari, nascuda a Sicília, va rememorar la seva formació passant per ciutats com Nàpols, Madrid o Ginebra fins a arribar a Cerdanyola del Vallès per posar-se al capdavant de la "revolució científica" del sincrotó.
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