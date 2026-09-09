TRES ANYS D'ANONIMAT
Josep Lluís Trapero, el policia que va volar massa alt
La popularitat aconseguida pel major dels Mossos, convertit en una icona de l'independentisme, va espantar l'Estat, que el va incloure en la causa per rebel·lió
Guillem Sánchez
El major dels Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero ha rebutjat totes les entrevistes que li han proposat en els últims tres anys, i n’hi han proposat centenars. Un ostracisme professional autoimposat que ha coincidit amb un moment personal molt complicat, sota l’espasa de Dàmocles judicial. Un pou d’anonimat proporcional al cim de popularitat arribada, superior a la de qualsevol altre policia.
«Qualsevol cosa que fes Trapero es magnificava molt més que si ho fes un altre». La reflexió, que surt del mateix cos dels Mossos, és exacta. Intel·ligent, ambiciós, íntegre, superb, carismàtic i un comunicador extraordinari, ningú li feia ombra en una roda de premsa. Entregar-li la direcció de la policia autonòmica –ho va fer el conseller Ramon Espadaler el 2013– no entrava a les quinieles, però va ser una manera de reconèixer una ascendència indiscutible entre els seus. Tenia llavors 47 anys i en portava 23 al cos.
Sobraven les ganes de veure’l com un traïdor: per desarticular l’afront separatista feia falta controlar els Mossos i Trapero s’havia tornat tan popular que espantava el Govern del PP. En aplicació de l’article 155 de la Constitució, Trapero va ser l’únic policia que també va caure. I el pitjor encara havia d’arribar, quan es va activar el rodet judicial, que el va incloure en la causa general per rebel·lió.
El calvari que ha viscut aquests tres anys un policia llicenciat en Dret, processat per delictes més penats que els perpetrats pels delinqüents que perseguia, ha sigut tan dur que fins i tot els qui sospitaven de Trapero dins dels Mossos per fer ombra a la resta han tancat files al seu costat. Com ho fan en privat alguns membres d’altres cossos policials conscients que s’ha sigut excessivament sever, que el seu error ha sigut, sobretot, volar massa alt, tant com per ser considerat una amenaça d’Estat. Sense importar si hi havia actuat o no com a tal.
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