Josep Vila, president de l’Assemblea Nacional Catalana: "Si Puigdemont torna com a president d’un partit, l’ANC no ho ha de preparar"
"No creiem que hagi de venir un Sant Jordi que ens porti a la independència", assegura
Carlota Camps
Josep Vila (la Cellera de Ter, 1959) afronta la seva primera Diada com a president de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), en una jornada que espera que sigui "de lluita democràtica i pacífica" i que serveixi per començar a revertir la baixa participació que s’ha registrat en els últims anys. Vila també avisa que l’entitat no prepararà la tornada de l’expresident Carles Puigdemont si és un acte de partit i rebutja contundentment el nou model de finançament, a les portes que es comenci a debatre al Congrés dels Diputats.
¿Què li sembla que el Govern celebri la Diada a Extremadura?
Illa posa el focus fora de Catalunya per no abordar els problemes del país. Hi ha decadència en molts aspectes de la vida quotidiana, i un importantíssim procés de desnacionalització i un retrocés més que alarmant de la llengua. Més enllà d’agrair la contribució dels extremenys, li demanaria que s’arremangui i abordi els problemes reals. La seva gestió és pèssima.
L’any passat es va registrar la xifra de participació més baixa en la manifestació que organitza la seva entitat. ¿Esperen un canvi de tendència?
Esperem una participació més alta. Estem esperançats perquè percebem que l’independentisme està guanyant empenta social. Després d’uns anys de molta desmobilització i de moltes lluites internes, comencem a girar full.
¿Han acabat les batalles internes? Junts i ERC no tenen relació i ha aparegut un partit d’extrema dreta…
S’ha de diferenciar el que és l’independentisme civicosocial del politicoinstitucional. El nostre terreny és el primer, en què estem deixant enrere aquesta etapa tan caïnita, de tants retrets i de tantes lluites internes.
El dia abans de la Diada hi ha un acte al fossar de les Moreres en què hi pot haver enfrontaments entre militants d’Aliança Catalana i de l’esquerra independentista.
No volem que el protagonisme se l’emportin picabaralles violentes entre companys. Això no ho amplificarem. El gran gruix de la població hi anirà amb un esperit de lluita i combatiu, però de cap manera amb la intenció d’exercir violència. Fem una crida al fet que sigui una jornada de lluita democràtica, pacífica i transversal a favor de la independència.
Per tant, ¿els discursos d’Aliança contra la immigració no són benvinguts?
La nostra proposta és respectuosa amb els valors democràtics, amb els humans i absolutament allunyada d’actituds violentes. Amb actituds violentes es poden ocupar titulars, però no es construeix res.
¿Quin és el missatge que volen traslladar amb la manifestació?
Hi haurà dues columnes, una de present i l’altra de futur. En la de present volem que s’expressi el malestar docent, sanitari, el dels usuaris del transport públic… Hi ha molts col·lectius en lluita i volem que tinguin visibilitat. I després hi ha la del futur, encapçalada per col·lectius joves, que vol simbolitzar la Catalunya possible: un Estat independent amb els estàndards de vida i de riquesa que el país és capaç de generar.
El nou curs polític podria estar marcat per la tornada de Carles Puigdemont. ¿Treballen en aquest escenari?
Màxima prudència: no ens fiem en absolut de l’Estat. No tenim cap confiança que els exiliats puguin tornar. Però si es produeix, com a entitat transversal, primer hauríem de saber com es produeix la tornada. Si és com a president d’una opció política, l’ANC no és qui l’ha de preparar. Si ho fa com a president de la República Catalana a l’exili, caldrà parlar-ho. L’ANC no ha de ser la crossa de ningú.
Si tornés amb el barret de president, ¿podria revifar el moviment?
Nosaltres creiem en el momentum de la gent, els grans canvis només es produeixen quan una societat s’organitza per portar-los endavant. No creiem en moments gaire màgics, que vingui un Sant Jordi i que ens porti a la independència. La nostra feina és liderar una societat civil organitzada i crear les condicions per no repetir les ensopegades del passat.
¿Com creuen que afectaria un Govern del PP i Vox?
Tradicionalment, el sentiment independentista ha augmentat en situacions com aquesta. Però creiem que amb el Govern més progressista de la història, segons diuen a la Moncloa, els motius per mobilitzar-se ja són més que suficients. ¿S’ha reduït l’espoli fiscal escandalós que patim? En absolut. Els motius ja estan allà ara.
De cara a les municipals, ¿faran alguna crida? ¿Recolzen pactes que incloguin Aliança Catalana o el PSC?
L’ANC adoptarà el seu posicionament assembleàriament, en funció del context. Queda un any. I, en tot cas, tampoc és la nostra raó de ser. El que demanem als partits és que tornin a col·locar la independència al centre de les eleccions.
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