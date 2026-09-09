Viatges per separat
L’Executiu i el PP porten el seu xoc a Brussel·les
Beatriz Ríos
El Govern de Pedro Sánchez i el Partit Popular van tornar a exhibir ahir les seves diferències sobre el relat dels fets i la gestió de la crisi a Ceuta a Brussel·les, on el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, i el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, es van desplaçar amb una agenda de reunions pràcticament idèntica, però per separat. Tots dos van mantenir les respectives reunions amb el comissari de Migració i Interior, Magnus Brunner. El president de la ciutat autònoma també es va veure amb la comissària per al Mediterrani, Dubravka Suica. Aquest dimecres ho fa el ministre, que es reuneix a més amb la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas.
Les agendes del popular i del ministre són pràcticament idèntiques, però Vivas i Albares ni tan sols es van veure les cares. El president de la ciutat autònoma va demanar a Brussel·les mà dura amb el Marroc, al qual responsabilitza directament de l’entrada massiva de persones de manera irregular el mes de juny passat. "Jo m’he pogut expressar amb total claredat i he pogut qualificar les coses tal com crec que són i no em reprimiré de fer-ho. Avui ho torno a repetir: Ceuta ha sigut víctima d’una invasió", va dir Vivas després de reunir-se amb Suica i Brunner. El president ceutí va assegurar tenir "el suport i el recolzament" de la UE.
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