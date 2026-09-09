El conflicte del Pròxim Orient
Netanyahu va ser advertit de l’atac de Hamas 10 dies abans que es produís
Una investigació revela que el setembre del 2023 el president dels Emirats el va avisar que els terroristes planejaven una operació de gran envergadura, però el líder israelià no va fer res
Andrea López-Tomàs
A només unes setmanes de les eleccions, al primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, el torna a sacsejar un terratrèmol. El diari hebreu Haaretz va publicar ahir una investigació en la qual revela que el mandatari va rebre tot just 10 dies abans de l’atac de Hamas una advertència sobre aquest. El setembre del 2023, el president dels Emirats Àrabs Units, Mohammed bin Zayed, va trucar a Netanyahu per advertir-lo que el líder de Hamas, Yahya Sinwar, estava planejant una operació de gran envergadura contra Israel. Van parlar durant 45 minuts, però el primer ministre no va fer res, ni tan sols va comunicar la informació als caps de seguretat del país.
Precisament amb un terratrèmol, un zalzil en àrab, Sinwar va amenaçar Israel. Va repetir el missatge dues vegades per assegurar-se que arribava fins als despatxos de Jerusalem, i hi va arribar, però no va tenir cap impacte. Tan sols 10 dies després que l’amenaça arribés a la més alta autoritat del país hebreu, Hamas va llançar la inaudita i inesperada operació el 7 d’octubre del 2023. Gairebé 1.200 persones van morir assassinades i unes 250 més van ser segrestades i traslladades a la Franja de Gaza. En resposta, Tel-Aviv va iniciar la brutal ofensiva militar sobre l’enclavament palestí, que ha provocat 73.658 víctimes mortals i uns nivells de devastació que tardaran dècades a recuperar-se.
"A punt d’esclatar"
Haaretz ha confirmat a través de tres fonts estrangeres d’alt nivell el contingut de la conversa entre Netanyahu i Bin Zayed. En la trucada, també va estar present un assessor pròxim al monarca, un palestí que va emigrar fa anys de Gaza a Abu Dhabi i que mantenia forts vincles amb la Franja. "L’emir va explicar que, segons el seu parer, Sinwar s’estava preparant per a un esdeveniment important", afirma l’assessor al mitjà israelià. "Li va dir a Netanyahu que Israel havia d’estar preparat; al mateix temps, va recomanar buscar una solució econòmica per a l’enclavament i calmar Cisjordània per evitar una escalada del conflicte", afegeix. La investigació revela que Netanyahu va reaccionar amb relativa calma i va assegurar que Israel estava preparada per a qualsevol escenari, tot i que creia que Hamas tenia la intenció d’operar a Cisjordània.
"L’emir esperava que, malgrat la seva resposta reservada, Netanyahu es prengués el missatge seriosament i actués", reconeix l’assessor. Bin Zayed també ho va transmetre al director de la CIA, William J. Burns, que va intentar comunicar al primer ministre que "alguna cosa està a punt d’esclatar" i li va dir que creia que la zona volàtil era, de fet, Cisjordània. Tot i que Netanyahu va rebre el missatge en aquesta trucada que va durar 45 minuts, la investigació revela que no va fer res més al respecte. Cap dels caps de l’aparell de defensa, ni el de l’agència de seguretat interna, Shin Bet, ni el del Mossad, a càrrec de l’externa, ni el cap de l’Estat Major de l’Exèrcit israelià, coneixien l’avís de Bin Zayed. "Si haguéssim estat al corrent de les advertències, és possible que haguéssim donat més importància al primer missatge que vam rebre de Sinwar", afirma un alt funcionari del Shin Bet.
Focus a Cisjordània
A més, durant aquells dies, l’oficina del primer ministre va rebre una trucada similar del cap de la intel·ligència egípcia, el general Abbas Kamel, que va advertir Netanyahu sobre "una cosa inusual, una operació aterridora" que estava a punt de llançar Hamas. En aquell moment, Netanyahu li va respondre, segons el diari Yedioth Ahronoth: "A Gaza tenim presència, controlem la situació. El nostre problema és a Cisjordània, i és allà on també estem desviant forces". Va ser precisament allà on hi havia un desplegament militar més gran, factor que va impactar en la lenta resposta de l’Exèrcit israelià a l’agressió de Hamas del 7 d’octubre. Al seu torn, les negociacions dels mesos previs entre Israel i Hamas per a una treva temporal que promogués un acord de llarg termini a Gaza van ajudar a despistar.
Sinwar va comunicar el seu missatge als israelians a través d’un funcionari de Fatah que va participar en aquest diàleg. "Digui’ls que esperin un zilzal, un terratrèmol", li va demanar. A mitjans de setembre del 2023, l’ara difunt líder de Hamas va insistir en la seva advertència: "Transmetin el missatge que estic preparant la mare de totes les sorpreses. Una operació aterridora. Una cosa extraordinària. Sisplau, transmetin als israelians el que estic dient paraula per paraula". I així ho va fer Bin Zayed, que va rebre el missatge del seu assessor, pròxim a aquest funcionari de Fatah, tot i que el seu missatge no va tenir cap impacte. Com a resposta, l’oficina de Netanyahu va qualificar ahir la investigació de Haaretz d’una mentida absoluta. "El primer ministre no va parlar amb el president dels Emirats Àrabs Units durant el període en qüestió i no va rebre cap advertència per la seva banda", va afirmar.
Crítiques de l’oposició
Aquesta exclusiva, no obstant, arriba en un moment molt delicat per al líder israelià, ja que, per primera vegada des de l’atac de Hamas que va suposar l’error més gran d’intel·ligència de la història del país, s’enfronta a les urnes. El 27 d’octubre Israel celebra eleccions generals i les enquestes no donen la victòria al fins ara invencible Bibi. L’oposició, per la seva banda, va aprofitar la revelació per assenyalar Netanyahu. "Cada vegada hi ha més indicis que apunten a la mateixa conclusió: Netanyahu va conduir Israel a cegues al desastre del 7 d’octubre", va escriure a X l’excap de l’Estat Major, Gadi Eisenkot, al capdavant del partit Yashar i líder a les enquestes. "Va rebre desenes d’advertències sobre el 7 d’octubre i les va ignorar totes, no és apte per al càrrec", va sentenciar sobre el seu principal rival.
"Netanyahu té responsabilitat personal i directa pel fracàs que va provocar la mort de milers d’israelians durant el seu mandat", va denunciar l’ex primer ministre i líder de B’Yachad, Naftali Bennett, en una publicació a X en què va confirmar que l’informe de Haaretz és cert, sense explicar com ho sap. "El seu menyspreu per les advertències equival a negligència criminal, raó per la qual està fent tot el possible per impedir l’establiment d’una comissió estatal d’investigació que trauria a la llum la veritat", va afegir. "Netanyahu és un inepte i il·legítim; el seu lloc és a la presó pels seus crims contra l’Estat d’Israel", va escriure Yair Golan, líder de la formació Demòcrates, a X.
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