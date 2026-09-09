Drama humanitari
La policia acumula milers d’imatges de cares dels migrants de l’allau
Les fotos i vídeos es processaran per a futurs controls de fronteres i la traçabilitat de delictes
Des del 10 d’agost han retornat de manera voluntària al Marroc 4.516 persones
Juan José Fernández
Passats un mes i una setmana de l’allau d’estrangers sobre Ceuta, les forces de seguretat de l’Estat acumulen milers d’imatges de migrants sense que fins ara hagin pogut fer un procés general de dades, que queda pendent "per més endavant", indiquen fonts pròximes a aquesta feina.
Les imatges procedeixen de diverses fonts. Les més directes, gravacions dels agents dels cossos dependents d’Interior. Membres de les unitats de seguretat ciutadana (USECIC) de la Guàrdia Civil van prendre les primeres al reixat de la frontera d’El Tarajal el matí del 30 de juliol, confirmen fonts de l’institut armat. Van ser fotos i enregistraments de vídeo fets directament amb els mòbils, quan, després que un pati veí al pas fronterer s’omplís, no poguessin fer res més que obrir la porta de barrots d’acer.
A més, també van fer vídeos agents de la Policia Nacional destinats a Ceuta en les diverses patrulles en successius dies després de l’assalt a la frontera i, des de posicions de comandament, antiavalots dels reforços enviats per Interior per a tasques de control de masses que van desenvolupar després de l’entrada multitudinària i la posterior sortida del primer d’agost i els dies següents.
La base d’imatges xoca amb dos problemes per al processament: encara no s’han compartit dades d’una manera efectiva entre tots dos cossos policials, segons indiquen les fonts consultades. A més, el programari per arxivar-les –en el cas de la Guàrdia Civil, per exemple– dona problemes a l’hora de distingir certs tipus de rostres de migrants subsaharians.
Orígens diversos
El cos d’imatges reunides per Guàrdia Civil i Policia inclou no solament els aproximadament 10.000 migrants que es mantenen a Ceuta a l’espera d’un procés administratiu. També hi ha una bona part –no pas totes– dels milers de persones que van passar en les 48 hores finals de juliol.
Segons les últimes dades comunicades pel Govern, ahir mateix després del Consell de Ministres, des del dia 10 d’agost han retornat de manera voluntària al Marroc 4.516 migrants i n’han sigut expulsats 258 per diverses raons.
De tots, l’última imatge que hi ha en poder de les forces de seguretat és el seu pas darrer per El Tarajal en direcció a territori marroquí. Les videocàmeres del lloc fronterer també són una de les fonts d’informació gràfica, així com les de carrers i vies de circulació de la ciutat, accessos a comerços i centres oficials.
Fonts militars oficials no van voler confirmar ni desmentir si les patrulles d’unitats dependents de Defensa prenen també les seves gravacions. A la base s’hi afegeixen les que, preses de les xarxes socials i d’espontanis entre la massa d’estrangers, ha analitzat el Centre Nacional d’Immigració i Fronteres (CENIF), la unitat d’intel·ligència de la Comissaria General d’Estrangeria de la Policia Nacional.
Memòria electrònica
Aquest treball de control és un dels més desconeguts dels desplegats amb prou feines, enmig de la crisi, en l’esquema de seguretat de la ciutat. "No es fa cap foto que pugui resultar útil", assevera una de les fonts consultades. Es tracta d’imatges que, en un futur, podrien integrar-se en el sistema de reconeixement facial del sistema "Frontera Intel·ligent" que, per a Ceuta, el ministre de l’Interior, Fernando Gande-Marlaska, va inaugurar el mes d’abril d’aquest any.
Els rostres capturats en bites tenen a més una ocupació a les unitats d’intel·ligència: comparar-los amb intel·ligència artificial amb bosses de dades si es produeix un atemptat o un delicte greu que necessita d’un rastreig. "El problema és que el software és fluix", refereix un dels guàrdies civils al corrent d’aquests sistemes.
La traçabilitat de viatgers amb base en el reconeixement facial s’estén a totes les fronteres d’Europa. Es guarden rostres, com abans, i també, les empremtes digitals com bases de dades. Melilla, per la seva banda, té implantades màquines i memòries electròniques de la "frontera intel·ligent" des de l’octubre del 2025.
La captació no s’ha aturat una vegada els retorns voluntaris al Marroc van deixar de ser multitudinaris. Entre les borses de migrants enquistades a la ciutat s’estén l’esperena d’homes adults tapant-se la cara quan perceben la presència d’una cambra o un mòbil gravant. Entre els qui prenen aquesta precaució hi ha migrants amb antecedents penals o comptes pendents al Marroc, que miren de no retornar al seu país.
"Són els més difícils de filiar", relata una de les fonts de les Forces de Seguretat. I entre ells, els migrants que tracten d’esonder-se entre els boscos de la muntanya Hacho, el principal promontori de Ceuta. Aquest terreny s’està despoblant. Abans, a les seves pendents pujaven migrants dels que feien passejos nocturns i participaven en desordres i baralles, per passar el matí dormint. Aquesta legió està perdent efectius: policies i guàrdies civils s’estan trobant cares noves als voltants de la platja del Trampolí i altres punts de la ciutat. Són migrants que han decidit anar baixant a la zona urbana, per tenir l’ajuda més a prop i evitar-se àrdues caminades des dels seus amagatalls.
Subscriu-te per seguir llegint
- Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
- Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
- El Govern restringeix la mobilitat dimecres i suspèn les classes a cinc comarques per la previsió de pluges intenses
- Canvi radical de temps a la Catalunya central: arriben tempestes, calamarsa i més de 20 litres en mitja hora
- Guanyen 50 milions a l’Euromilions i prenen una decisió que revoluciona el seu poble per sempre
- La tornada a l'escola, en directe: segueix la vaga de professors i les incidències
- Necrològiques del 7 de setembre
- El curs comença amb l’acollida com a gran repte a la Catalunya central