Entrevista a TVE
Sánchez assumeix com a «atac híbrid» l’entrada de migrants a Ceuta sense apuntar Rabat i reforçarà la frontera
El cap de l’Executiu justifica que s’ha d’actuar amb proves, no només amb indicis, i avisa que «aquest Govern mai accepta cap xantatge»
Iván Gil
Sense fer aterrar encara les causes, Pedro Sánchez ha emmarcat com un «atac híbrid» l’entrada massiva d’uns 72.000 migrants a Ceuta els passats 30 i 31 de juliol. Durant una entrevista a TVE aquest matí ha tornat a eximir de responsabilitats el Marroc, fins i tot sense descartar res amb l’argument que el Govern ha d’actuar «sobre proves, no sobre indicis, amb responsabilitat i amb proporcionalitat». Una cosa que no estaria disputada amb la contundència, va assegurar, per avisar que «aquest Govern mai accepta cap xantatge». Com a exemple, Sánchez ha al·ludit a les posicions davant els EUA per rebutjar el 5% o a guerra a l’Iran, així com Israel davant el «genocidi» a Gaza.
Aclarint certa autocrítica, el cap de l’Executiu ha reconegut la necessitat de preparar a l’Estat «davant atacs híbrids d’aquesta naturalesa» i reforçar les fronteres de Ceuta i Melilla. En matèria d’intel·ligència, concretament, va apuntar com un element a millorar la seva sofisticació per escrutar el «món digital» i anticipar amb això «com es poden produir aquests moviments». Novament, Sánchez ha apuntat a la desinformació i amplificació a les xarxes socials, derivada d’una sentència del Suprem sobre les devolucions en calent de les entrades nedant, com una de les causes que haurien agreujat l’allau dels dies 30 i 31 de juliol.
El Govern farà públics aquesta tarda els informes d’intel·ligència i comunicacions entre departaments desclassificats en el Consell de Ministres sobre la crisi a Ceuta entre l’1 de juliol i l’1 d’agost. No obstant, de les paraules del cap de l’Executiu es desprèn que reforçar la seva versió sobre que no hi va haver alertes prèvies ni que hi ha proves d’una participació del Marroc. «No es va preveure en absolut una arribada massiva de tants migrants. Qüestió diferent és que el Govern, davant les alertes de pics, típics d’agost, augmentéssim les forces de seguretat en frontera i les capacitats de resposta» a la sentència del Suprem.
Sánchez ha tornat a justificar la necessitat que el Rei visiti Ceuta i Melilla, assegurant que el Govern treballa conjuntament amb la Casa Reial en la preparació d’aquest viatge «en dates pròximes». Sense concretar si es produirà abans de les eleccions legislatives al Marroc, el 23 de setembre, o posteriorment.
Al PP li ha reclamat col·laboració i polítiques d’Estat per contribuir a resoldre com més aviat millor aquesta crisi migratòria, amb la reubicació dels menors migrants a la Península encara sense el vistiplau de les comunitats que governa. Això sí, ha qüestionat que es titlli com a «invasors» menors migrants i replicat les seves receptes. «¿Què hauria fet un altre Govern, s’hauria embolicat a trets amb aquestes persones, joves, menors, nens i nenes?», es va preguntar per avalar l’actuació de les forces de seguretat, permetent en les hores següents la sortida del 90% dels que van entrar irregularment.
Llei de nets
Sobre la clatellada del Suprem a l’anomenada llei de nets, suspenent els drets electorals dels descendents d’exiliats, el cap de l’Executiu ha reconegut «discrepàncies» amb l’Alt Tribunal «en la lectura d’algunes lleis que el Parlament està aprovant», com va passar amb la llei d’amnistia. Sobre la seva interlocutòria, fins i tot va insinuar que «hi ha un corrent de fons de qüestionament per part de la ultradreta i la dreta, cada vegada més ultra, dels règims democràtics i notícies falses a favor de suposats tupinades».
Des de la defensa que puguin votar els descendents dels qui es van veure obligats a exiliar-se, va recriminar els discursos de l’oposició sobre suposats tupinades electorals per recordar que en les passades eleccions el PP va guanyar en el vot exterior. Concretament, el recompte del vot CERA va modificar un escó, que va passar del PSOE en mans dels populars.
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