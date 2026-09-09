Guerra a l’est d’Europa
La UE autoritza Ucraïna a comprar míssils Patriot amb el préstec europeu
La mesura pretén permetre a Kíiv defensar-se millor dels bombardejos "indiscriminats"
El Periódico
La Unió Europea va acordar ahir aixecar la clàusula de preferència europea del préstec de 90.000 milions d’euros a Kíiv perquè pugui adquirir productes essencials per als sistemes de defensa antiàrea Patriot a tercers països, segons va anunciar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, a les xarxes socials.
"Amb el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, celebro l’acord assolit pels Estats membre sobre l’excepció perquè Ucraïna pugui adquirir productes essencials per als sistemes de defensa aèria Patriot", va indicar Von der Leyen en un missatge conjunt amb el cap de l’Aliança Atlàntica.
L’acord va ser adoptat per la Comissió Europea després de consultar un grup d’experts format pels Estats membre, el mateix Executiu comunitari, el Servei Europeu d’Acció Exterior i l’Agenda Europea de Defensa. Segons la conservadora alemanya, el pròxim desemborsament de 3.200 milions d’euros d’aquest préstec "permetrà a Ucraïna protegir millor el seu espai aeri davant els atacs indiscriminats de Rússia" gràcies a l’aixecament d’aquesta clàusula.
Subscriu-te per seguir llegint
- Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
- Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
- El Govern restringeix la mobilitat dimecres i suspèn les classes a cinc comarques per la previsió de pluges intenses
- Canvi radical de temps a la Catalunya central: arriben tempestes, calamarsa i més de 20 litres en mitja hora
- Guanyen 50 milions a l’Euromilions i prenen una decisió que revoluciona el seu poble per sempre
- La tornada a l'escola, en directe: segueix la vaga de professors i les incidències
- Necrològiques del 7 de setembre
- El curs comença amb l’acollida com a gran repte a la Catalunya central