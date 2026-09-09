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Guerra a l’est d’Europa

La UE autoritza Ucraïna a comprar míssils Patriot amb el préstec europeu

La mesura pretén permetre a Kíiv defensar-se millor dels bombardejos "indiscriminats"

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte. / OLIVIER HOSLET / EFE

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El Periódico

Brussel·les

La Unió Europea va acordar ahir aixecar la clàusula de preferència europea del préstec de 90.000 milions d’euros a Kíiv perquè pugui adquirir productes essencials per als sistemes de defensa antiàrea Patriot a tercers països, segons va anunciar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, a les xarxes socials.

"Amb el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, celebro l’acord assolit pels Estats membre sobre l’excepció perquè Ucraïna pugui adquirir productes essencials per als sistemes de defensa aèria Patriot", va indicar Von der Leyen en un missatge conjunt amb el cap de l’Aliança Atlàntica.

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L’acord va ser adoptat per la Comissió Europea després de consultar un grup d’experts format pels Estats membre, el mateix Executiu comunitari, el Servei Europeu d’Acció Exterior i l’Agenda Europea de Defensa. Segons la conservadora alemanya, el pròxim desemborsament de 3.200 milions d’euros d’aquest préstec "permetrà a Ucraïna protegir millor el seu espai aeri davant els atacs indiscriminats de Rússia" gràcies a l’aixecament d’aquesta clàusula.

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